軍事迷發現日本海保廳9艦行經台海　 開啟AIS自動識別系統

▲PLH-04宇流麻號是所有船艦中最值得關注的，它的噸位高於海巡署最大噸位的宜蘭艦、高雄艦 。（圖／取自日本海上保安廳官網）

實習記者崔子柔／綜合報導

宜蘭有一名軍事迷透過船舶監視網站《MarineTraffic》觀察到，日本海上保安廳（Japan Coast Guard, JCG）有9艘艦在台灣海峽、與那國島北方巡航，且多艘船隻開啟AIS自動識別系統。他疑惑，雖然台海周邊最近很熱鬧，但海保廳船艦密集出現在台海附近是非常罕見的，不知道是要躲避颱風或是另有目的。

根據船舶動態監視網站顯示，這9艘大型巡視船，分別為PL-41阿蘇（ASO） 、 PLH-04宇流麻（URUMA）、PL-62石垣（ISHIGAKI） 、 PL-86池間（IKEMA）、PL-89粟國（AGUNI）、PL-90是名村（Izana）、PL-13本部（Motobu）、PL-85名倉（Tarama）及PL-69甑號（Koshiki）。

船艦中配屬尖閣領海警備專屬部隊就有4艘，分別是「粟國艦」、「宇流麻艦」、「伊是名村艦」與「池間艦」。雖然日船宣稱是為了躲避「玲玲」颱風，但罕見的是，一口氣出現9艘船艦在台灣附近海域，時機也實在敏感。

國防部發言人史順文表示，日本巡視船至我國海域防颱，基於人道立場提供必要協助，全程均掌握相關動態，期間並沒有出現異常動靜，請國人放心。

據瞭解，以滿載達4,000噸的輕津級宇流麻號大型巡視船最值得注意，該艦噸位比海巡署目前最大噸位的宜蘭艦及高雄艦都還要大。2012年925台灣保釣行動中，與宇流麻號同級的琉球號大型巡視船（PLH-09）在後方擔任指揮33艘海保廳船艦的旗艦，當時艦隊以強大的水砲及靈活的操船技術壓制台灣漁船。