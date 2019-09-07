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豪大雨炸高屏台東！吳德榮曝中秋天氣：第16號颱風「琵琶」下周可能生成

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到低壓帶影響，高雄、屏東、台東慎防豪大雨。另外，氣象專家吳德榮透露，下週二、三(10、11日)有颱風發展跡象。氣象局預報員劉沛滕指出，若生成將是今年第16號颱風「琵琶。」

中央氣象局預報員劉沛滕表示，低壓帶持續影響，今(7)日清晨南部地區水氣仍多、有短暫降雨，易有局部大雨或豪雨發生的機率，上午南台灣降雨稍趨緩，其他地區為多雲的天氣，但午後各地仍須留意局部短暫雷陣雨，並易有局部較大雨勢生的機率。氣象局針對屏東發佈豪雨特報；高雄、台東發佈大雨特報。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲高屏、台東發佈豪大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，「劍魚」殘餘的水氣；受西南風導引，向東北輸送，逐漸接近台灣，中南部會受到比較大的影響。今(7)日上半天北台灣有空檔、為多雲時晴，中南部則有局部陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，午後降雨範圍擴大；應注意氣象局的特報。

另外，下週熱帶擾動仍然活躍，中秋節之前，約在下週二、三，菲律賓東方海面即有颱風發展的跡象，不過會不會影響到中秋連假的天氣，還須觀察。氣象局預報員劉沛滕指出，若生成將是今年第16號颱風「琵琶」。

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