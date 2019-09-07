低壓帶掃水氣「午後雷雨轟全台」　彭啟明：中秋颱機率高

▲雷達回波圖顯示，台灣南部有一大片水氣，全台各地要嚴防午後雷陣雨。（圖／氣象局）

記者胡順惠／台北報導

受到低壓帶持續影響，7日清晨南部地區水氣仍多，屏東滿州和恆春凌晨2時至6時降下破150毫米雨量，南台灣上午降雨稍趨緩，不過全台山區、平地都有午後雷陣雨機率。中秋節是否會有颱風生成？天氣風險公司總經理彭啟明表示，中秋颱機率的確高，但仍無法確定會影響台灣，下周再來更新也不遲。

中央氣象局預報員張承傳提醒，受到低壓帶持續影響，全台山區、平地都有午後雷陣雨發生可能，出門記得攜帶雨具備用，尤其山區要嚴防局部大雨。

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彭啟明也說，隨著玲玲颱風逐漸遠離，台灣天氣並沒有就回復穩定，因為整個低壓區跟著颱風北上，周六周日兩天受到低壓帶影響，中南部特別是高屏全天都有陣雨，而且有短時較大降雨發生機會，中部以北跟東部，午後山區可能也會有雷陣雨。

▲日累積雨量。（圖／氣象局）

氣溫方面，彭啟明指出，因為雲量多加上下雨，各地低溫在24至26度間，高溫在29至32度之間，感受上來說雖然也是悶熱，但已經沒有7至8月這麼熱了。他說，下周一（9日）之後，低壓帶水氣減弱，太平洋高壓開始西伸，預料各地天氣逐漸好轉，降雨偏向在山區午後雨，各地高溫可以回升到33至34度。

▲衛星雲圖。

至於大家最關心即將到來的秋節天氣，張承傳表示，目前看起來13日天氣還算穩定，東半部有零星降雨，午後南部及中部以北有午後雷陣雨，要看菲律賓東邊熱帶擾動發展，蠻高機率有組織發展，有機會變成颱風，但要看移動方向，會不會影響台灣，如果生成將是今年第16號颱風「琵琶」。

彭啟明也說，目前看起來，太平洋上空下周仍有熱帶擾動發展機會，但中秋節暫時還不會影響台灣，因此中秋節天氣還算是樂觀的，各地都是多雲到晴天氣為主，後續天氣不確定性就比較高，下周再來更新也不遲。

另外，彭啟明也針對中秋颱等訊息做出以下4點提醒：

1.颱風還沒形成，是模擬預測有可能發展

2.各種預測仍很發散，什麼可能都有

3.有中秋颱機率的確高，但仍無法確定會影響台灣

4.不見得台灣有中秋颱，是西太平洋有中秋颱

天氣職人吳聖宇也在臉書分析，中秋節天氣目前仍顯得撲朔迷離，未來這2至3天在菲律賓東方將有新的大範圍季風槽建立，槽內可能有1至2個熱帶擾動醞釀發展的機會，將是中秋節假期天氣好壞的關鍵，等到熱帶擾動發展較為明確後，才比較能確定連假天氣的狀況，目前尚還言之過早了些。

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