快訊／涉人頭浮報助理費！新北6連霸議員高敏慧被聲押禁見「冤枉～」

▲新北市議員高敏慧被聲押禁見 。（圖／翻攝自Facebook／高敏慧，下同）



記者董美琪／綜合報導

民進黨籍新北市議員53歲高敏慧遭檢舉「用人頭」詐領助理費，新北地檢署6日晚間複訊後，認為高女與黃姓助理涉貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌，有勾串共犯及證人之虞，向法院聲押禁見，其他3名被告分別以5萬元及各10萬元交保，另有6人請回。

據了解，新北市議會議員一個月最多可請領「議員助理補助」24萬元，加上服務處每月2萬元開銷，政府每月共補助26萬元。但新北市三峽、鶯歌、土城、樹林選區議員高敏慧，被檢舉利用人頭浮報，將補助金挪做私用。

新北地檢署黑金組檢察官楊唯宏指揮調查局新北市調處，6日前往高敏慧服務處搜索，並約詢高女等11人到案，6日晚間移送檢方複訊。

高敏慧在移送到新北地檢署時，向媒體激動喊「很冤枉」，並表示自己為了準備2020年農會選舉，才被有心人士刻意陷害抹黑，自清自己最後一定沒事。

檢方凌晨指出，檢察官認為高女與黃姓助理，貪污治罪條例第5條第1項第2款之「利用職務上機會詐取財物罪」，及刑法使公務員登載不實等罪嫌。

檢方認為，2人所犯最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲押禁見，另3名被告分別以5萬元及各10萬元交保，其餘6人請回。

高女被檢舉從擔任新北市第1屆議員起，就利用親友「人頭詐領」助理費，檢調選在新北市議會9日（一）開議前約談，疑是避免議會保護傘影響辦案。

現任新北市第3屆議員（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）的高敏慧經歷：

* 新北市第1、2屆議員

* 樹林鎮第15屆鎮民代表

* 台北縣議會第14~16屆縣議員

* 台北縣議會民進黨團幹事長

* 台北縣議會教育新聞文化、工務城鄉水利審查會召集人

* 新北市議會警政消防衛生、捷運交通農業審查會召集人

* 樹林高中、明德高中家長會會長

* 桃園農田水利會會務顧問