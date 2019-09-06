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「網絡公民」爆新加坡第一家族內鬥　遭總理李顯龍提告

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▲ 新加坡總理李顯龍指控「網絡公民」報導涉及誹謗，向主編許淵臣提告。（示意圖／路透社）

實習記者羅明輝／綜合報導

新加坡網路媒體「網絡公民」（The Online Citizen）先前刊出一篇文章，遭新加坡總理李顯龍指控，內容涉及對李氏家族的不實誹謗。在要求「網絡公民」主編許淵臣撤文道歉卻被對方拒絕後，李顯龍決定在5日正式對許淵臣提告。2006 年成立的《網路公民》，是新加坡堅持迄今的獨立網媒，報導經常讓政府單位跳腳。　　　　　　

據新加坡《聯合早報》報導，「網絡公民」在8月15日發布一篇報導，針對總理夫人何晶突然轉發「與家族成員斷絕關係」的相關文章所作出的評論。「網絡公民」向讀者談到，這是李顯龍弟弟李顯揚及妹妹李瑋玲自2017年在社交媒體上發表指控後，所引發的家庭糾紛。

文中提及，李瑋玲過去聲稱自己的父親、已故建國總理李光耀的遺願本來希望能將位於歐思禮路（Oxley Road）38號、擁有百年歷史的故居拆除，但哥哥李顯龍卻阻撓房屋的拆除工作，以此達到政治目的。

▲許淵臣拒絕撤文，隨即收到來自新加坡法院的傳票 。（圖／翻攝自許淵臣臉書）

「網絡公民」的報導刊出後，李顯龍隨即透過新聞秘書張儷霖發函給許淵臣，強調「網絡公民」正持續發表「虛假」又「具誹謗性」的內容，「雖然李顯龍總理選擇不對弟妹提告，不想進一步玷汙父母名譽，但這不代表可以被他人錯誤解讀，並任意散播。『網絡公民』必須在3天之內撤下臉書專頁及網站上的相關報導，並且要在本月4日前發布『完整且無條件的道歉啟事』。如果沒有履行，總理也將別無所擇，將此事交由律師提告」

不過，工程師出身的許淵臣4日發表聲明，拒絕撤文與道歉。他聲稱報導並沒有涉及誹謗，是根據「可能對事件知情的總理家人」 過去所發表的公開聲明再次重述而已。他也補充，之所以發表這篇報導，目的是希望反映更大的問題，也就是濫用權力的指控等。

要求遭到對方拒絕後，李顯龍已經在約定期限截止後，正式起訴許淵臣，相關審前會議也將訂在下個月15日早上舉行。

▲▼ 「網絡公民」自2006 年成立至今。（圖／翻攝自「網絡公民」官網）

▲ 「網絡公民」自2006 年成立至今。（圖／翻攝自「網絡公民」官網）

由於常有獨立媒體以「新聞自由」為名義報導假新聞，新加坡政府 今年4 月 1 日擬定《防止網路假資訊和網路操縱法案》（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill）草案，並提交國會審議，並在5月8日通過立法。根據法案，新加坡政府被賦予權力，可勒令Facebook 等社群媒體刪除被政府判斷是「虛假」的內容。

根據新加坡政府指的定義，假新聞包括虛假的事實陳述，當中涵蓋所有捏造訊息及扭曲事實，但不包括基於事實的觀點、批評或諷刺。同時，涉散播假新聞者只要一經定罪，最高可被判刑10 年及罰款10 萬新加坡元（約新台幣225萬元），拒絕配合指示的網路平台可被處以高達100萬新元（約2300萬台幣）的罰款。

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