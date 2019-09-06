香港示威壓力大！習近平拒談南海問題　杜特蒂曝：我知道他很煩躁

▲ 杜特蒂任內五度出訪中國，此次首度提及南海仲裁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）8月底至9月初出訪北京，與中國國家主席習近平談及敏感的南海問題。他4日晚間在電視談話中透露，習近平直截了當的表示，「我們不會讓步。」杜特蒂也坦承，他缺乏迫使中國承認南海仲裁的方案，且他顧及習近平近來飽受香港問題帶來的壓力，並未持續施壓。

《美聯社》報導，杜特蒂結束出訪行程回國後，4日晚間在電視談話中首度提及他與習近平針對此一棘手問題的對話，也被問及他的下一步行動。

荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）2016年根據1982年的《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）宣布，中方對南海的大部份主權主張無效。但杜特蒂為修補中菲關係，此前從未要求中國遵守仲裁結果，因此長期受到民族主義者和左翼團體的批評。

杜特蒂4日表示，他與習近平及其他官員會面時提及此問題，而習近平低聲回答，「你知道的，我們的立場是『不會讓步』。我們不想討論這件事，因為那片水域就是我們的。我們擁有它，那我們為什麼要跟你談？」杜特蒂當下則回應，「這依舊會是個問題，就像每天隱隱作痛的傷口。」

杜特蒂查覺到習近平試圖轉移話題，便沒有繼續追問，因為他知道，習近平近來忙於香港的抗議活動。他提到，「出於禮貌，我說道，『好吧，也許我現在不會堅持要你回答。我對你的答案並不滿意，但我不會要求其他的答案。考慮到香港問題為你帶來的壓力，我會維持原先的立場。』」

杜特蒂提到，受到香港問題影響，習近平情緒較為煩躁，「如果有人失去孩子或是被女朋友甩了，他真的會很暴躁。」