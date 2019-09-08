影／南投貨車酒駕擦撞女騎士！車頭「撞爛全毀」7人急送醫　2人噴飛慘死

記者白珈陽／南投報導

南投縣竹山鎮6日下午5時許發生一起疑酒駕所釀成的死亡車禍，1輛除駕駛外還載有5名移工的大貨車，撞上機車女騎士後再衝撞一旁路樹，一路滑行40公尺，車頭嚴重毀損、現場車體零件散落滿地，衝擊力道強烈。過程貨車後車斗有2名移工遭拋飛，貨車駕駛當場死亡，包含女騎士其餘6人受傷送醫，1名移工傷重不治，警方表示，這起車禍疑似因貨車駕駛酒後駕車，加上車速過快導致車輛失控，詳細情形仍待調查釐清。

▲大貨車擦撞機車女騎士後，車體翻騰懸空，滑行40公尺連撞2棵路樹。（圖／翻自東森新聞畫面）

載有5名移工的大貨車從南投縣竹山鎮開往名間鄉方向，駕駛疑車速過快不慎擦撞前方的機車女騎士，女騎士當場倒地，而貨車擦撞後整輛車騰空飛起，當場揚起大片塵土，隨後往前滑行40公尺，接連撞擊2棵路樹，造成車頭嚴重毀損、車體零件散落滿地，右側車門因車頭變形而被擠出，路樹樹幹遭撞後也支離破碎，顯示衝擊力道強烈。

▲現場車體零件散落滿地。

警方調查，疑似因貨車駕駛酒後駕車，加上車速過快導致車輛失控，才會造成這場車禍。擦撞機車女騎士後，貨車後車斗3名移工有2名遭拋飛，貨車駕駛當場死亡，其餘6人通通受傷就醫，1名移工傷重不治，詳細肇事原因正調查釐清當中。

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