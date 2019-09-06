「投資必過山海關！」　黑龍江專場記者會「大豆飄香」

▲黑龍江省在北京國新辦舉行中外媒體記者會，推薦營商環境。（圖／翻攝大陸國新辦官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院新聞辦今（6）日舉辦黑龍江專場記者會，邀請省委書記張慶偉及省長王文濤與記者面對面，從中共建政70年來的黑龍江轉變、未來投資環境及確定獲批成立自貿區等議題，力求改變外界對於東北「投資不過山海關」的刻板印象。此外，會場也對外展示黑龍江農產品，並可品嘗黑龍江大豆製成的豆漿及冰淇淋。

▼記者會外放置黑龍江大豆做成的豆漿，供與會人士品嘗。（圖／翻攝東北網）

▲黑龍江省長王文濤。（圖／翻攝大陸國新辦官網）

對於外界所關注的營商環境，王文濤表示，「辦事不求人」及「投資必過山海關」是今年網上有關黑龍江的兩個熱搜詞。對於此前為人所詬病的「辦事求人」文化，王文濤認為，「辦事不求人」會成為熱搜，「說白了就是戳到了企業的痛點、百姓的淚點及政府工作的難處。」

王文濤提到，從「辦事不求人」的切口，推動營商環境這個大課題，不是一蹴而就的，有文化、社會風氣等非常複雜的因素，但是黑龍江有信心、有決心改善營商環境。

▲黑龍江省委書記張慶偉。（圖／翻攝大陸國新辦官網）

此外，黑龍江省委書記張慶偉也在記者會上宣佈黑龍江獲批成立自貿區的消息。張慶偉表示，「中國（黑龍江）自貿區有哈爾濱、黑河、綏芬河三個片區，實施範圍119平方公里，都要發揮好作用。」

張慶偉強調，今年是中俄建交70周年，雙方有2981公里邊境線，邊境口岸17個，黑龍江「願意加快推進以對俄為重點的全方位對外開放，打造對俄羅斯及東北亞區域合作的中心樞紐，建設我國向北開放的重要視窗。」

▲以黑龍江大豆為原料的冰淇淋。（圖／翻攝東北網）

《東北網》報導，記者會場外也展示黑龍江大豆的衍生品豆漿及冰淇淋，供現場人士體驗、品嘗。據了解，黑龍江省實施大豆振興計畫，種植面積較2018年增加1000萬畝以上，在中美貿易戰僵持不下之餘，隱隱含有向美國叫板的意味。

