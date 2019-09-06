挑戰歐洲製造！　陸首艘「極地探險」郵輪命名交付

▲大陸首艘「極地探險」郵輪正式交付。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

乘坐豪華遊輪旅行是現代人出外旅遊的新選擇，郵輪製造業長期被歐洲國家壟斷的現象或將迎來業態的改變。大陸首艘由招商局工業集團打造的「極地探險」郵輪今（6）日命名交付，代表陸企已逐步掌握郵輪設計、建造及管理能力。陸媒報導，招商工業已承接了7艘極地郵輪和3艘中型郵輪訂單，同型訂單位居世界前列。

▲1號郵輪出海試航。（圖／翻攝新華網）

《澎湃新聞》報導，此次交付的「1號郵輪」是由招商工業與美國SunStone公司簽訂建造7+3艘極地探險郵輪合約的首艘船，於2018年3月在海門基地開工。該郵輪船長104.4公尺、型寬18.4公尺，吃水量達5.1公尺、船舶總噸8035噸、最高航速16.3節，設有135個艙室，可承載254人。

▲郵輪甲板上的露天按摩浴池。（圖／翻攝澎湃新聞）

這艘1號郵輪設計運用X-BOW船首，能使船隻在惡劣海況下維持更安全、快速和高效的操作。此外，X-BOW獨特的外形和對甲板遮蔽的特性，能夠減少波浪飛濺，避免甲板濕滑、結冰，提高船上乘客安全。

這種設計也比傳統郵輪有更多空間，依客戶要求加入大型觀景台、水下觀景室、休息區、電影院、兒童遊戲室或者健身房、按摩區等。船尾則有直升機停靠平台，提供旅客3D立體旅遊，鳥瞰極地風情。

▲郵輪上配置的極地防寒服。（圖／翻攝澎湃新聞）

據瞭解，此艘「1號郵輪」交付後入籍巴哈馬，正式命名為「GREG MORTIMER」，由Sunstone Ships公司承租給澳洲極地探險公司Aurora Expeditions，之後將開啟為期12天的南極首航之旅。

相較於普通郵輪，極地探險郵輪得具備適應極端氣候的抗冰能力，並兼具探險和旅遊的功能；與極地探險船相比，郵輪的服務設備和設施更加要求舒適度。此類郵輪可深入極地冰川和峽灣等，並在條件允許情況下登陸探險。

▲郵輪駕駛艙。（圖／翻攝新華網）

招商局重工（江蘇）有限公司副總經理鄭和輝表示，此艘郵輪具備安全返港技術、抗冰等級高、人員及船隻防寒設計及符合極地環保要求等特點，相較於市面上的極地探遊郵輪大都已有20至30多年船齡，性能上更佔優勢。

▲郵輪客艙。（圖／翻攝新華網）

招商局集團於郵輪交付現場同時對外介紹，位於海門的郵輪製造基地，預計2022年正式投產，可滿足2艘13.5萬噸級郵輪同時開工建造。招商局集團副總經理王崔軍指出，新的智慧制造船廠建成以後，「目標在3到5年之內，打造出10萬噸以下的中型豪華郵輪，再逐步向大型豪華郵輪突破。」

