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吃到想喊夠了啦！中秋團購最夯烤肉組　豐盛份量超過7份牛排

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網購中秋烤肉食材（圖／東森購物提供）

▲可以一次吃到海陸美味的烤肉組合，成為受歡迎的食材懶人包。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋節烤起來！中秋節除了是熱門送禮節慶，烤肉聚會也是重頭戲之一，生鮮、肉品等食材在近期成為網友熱搜重點，關鍵字搜尋量近一個月較平日已成長翻倍，而對於忙到沒時間採買的人來說，傾向選購高CP值的套裝烤肉組合，可以一次吃到所有美味的海陸雙拼很受青睞之外，有網購業者公布中秋烤肉團購熱銷Top 5，原燒生酮烤肉組因為份量超豐盛奪下冠軍。

近年民眾對於烤肉的訴求是「吃得多，不如吃得巧」，能夠營造質感與品味氛圍的頂級食材成為選購重點，例如PRIME雪花凝脂嫩肩牛排、紐西蘭頂級骰子牛等，隨著中秋的到來，買氣也狂飆，另外像是冰鮮帝王蟹、干貝、鮮蚵、大明蝦等海鮮食材，也是饕客的最愛。

東森購物網觀察到，在烤肉食材組合中，以海陸款最受歡迎，推薦必買「海鮮王 海陸通吃頂級奢華烤肉組」，包含美國霜降骰子牛排、澳洲特級嫩肩沙朗牛排、無骨雞腿排、半殼生蠔、特級野生小干貝等，食材多達24件，適合8～10人一起享用。

momo購物網同樣主打超值食材組，例如今年燒肉名店原燒祭出中秋限定大口肋眼牛小排烤肉組、海陸澎拜烤肉組，嚴選特選級7oz肋眼牛排、藍絲帶特選雪花牛、北海道大干貝等「夯」肉好料。

網購中秋烤肉食材（圖／業者提供）

▲可4～6人享用的海陸超值烤肉10件組。（圖／365超市提供）

365超市推兩大烤肉組，包含「海陸超值烤肉10件組」，內含深海魷魚串、台灣鯖魚、美國牛五花、紐西蘭骰子牛排、梅花豬肉片、去骨雞腿排等多重人氣燒烤美食，主打4～6人份享用，相當適合一般小家庭或三五好友烤肉用；另外像是「烤肉食材-日本全殼生蠔痛風組」，主打日本無汙染環境生長，採急速冰封冷凍，能留存全殼生蠔的肥美飽滿滋味。

網購中秋烤肉食材（圖／業者提供）

▲原燒牛小排生酮中秋烤肉組，躍居蝦皮購物中秋團購排行榜第一名。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物公布站上中秋團購烤肉最熱銷前5名商品排行榜，以「原燒牛小排生酮中秋烤肉組」超過7份牛排的豐盛份量最受歡迎，隨盒還送「醬燒松阪豬兌換卷」乙張，可於原燒店內兌換，吃肉沒有太多、只有更多，其次為「築地一番鮮中秋烤肉海陸11件派對」、重達1公斤的「全牛小資套餐」、「築地一番鮮中秋烤肉美國安格斯最高級PRIME牛肉組」以及「海量激澎湃頂級燒烤14件組」。

生活市集則是運用大數據進一步觀察到，消費者偏好一組含牛、豬、雞、羊、貢丸等各式肉製品的大份澎湃組，平均購買金額在千元上下，今年此類商品整體品項數較去年成長2成，其中銷量前兩名為「超HOT燒烤鮮肉強檔組」及「頂級饗宴超值烤肉任選組」，第3名則由「卜蜂雞豬鴨咪輕鬆烤肉組」拿下。

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