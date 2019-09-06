超正22歲單親媽嘿咻12歲小學生！法官判緩刑　「正太控」將接受治療

▲ 長尾里佳與12歲男童發生性關係，遭判3年有期徒刑 。（圖／翻攝自長尾里佳臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本香川縣22歲單親媽媽長尾里佳，因為手遊認識了一名12歲男童，隨後便約對方出來發生性關係，遭警方逮捕。整件案子4日經法院開庭審理後，判處長尾里佳有期徒刑3年、緩刑5年。不過在此之前，她還需要到醫療機構接受相關輔導，並矯正自己的「正太控」（對年齡8至15歲左右未成年青少年的懷抱強烈喜愛）。

根據「Yahoo日本」報導，住在香川縣高松市、育有2子的長尾里佳，日前因為涉及強迫性交、與兒童發生違法色情行為遭到起訴。高松地方法院4日作出判決，她在被送往關西的專門醫療機構接受心理輔導後，隨即將面臨3年的有期徒刑。

法官三上孝浩說明，雖然雙方是兩情相悅，長尾里佳也提過希望未來能跟少年結婚，不過畢竟少年在判斷力與性知識方面，都還有所不足，長尾的舉動顯然非常惡劣。在長尾進入醫療機構接受治療期間，為避免她再犯，她的家人將會持續監視她使用社群網站的情況。

據了解，長尾里佳在幾個月前透過人氣手機遊戲《荒野行動》，認識了來自福岡縣的12歲的男童，因為遊戲交友、情侶系統結為情侶後，接著她便主動贊助對方旅費，到自己所居住的高松市自宅發生了性關係。

警方接獲第三者報案後，前往長尾住所將她逮捕。長尾在開庭審理時指出，自己的異性緣一直都很不好，遇到的男性不是有暴力行為，就是劈腿，讓她身心都相當疲憊，覺得自己沒有人愛也不受重視，但是在遊戲中認識的男童很認真對待她、重視她，自己才會也將對方當成「大人」看待。

至於是誰報的案，警方推測，很可能是遊戲內的其他玩家，知悉長尾跟12歲的少年的關係後心生妒忌，因此才會主動曝光這起案件。

長尾的國中同學向周刊透露，當時的她身高156公分左右、身材適中，皮膚白皙又可愛，因此很有人氣，不過因為不擅社交，不愛外出又喜歡窩在家玩遊戲，所以朋友似乎很少。

這名同學也提到，長尾在18歲時，和一名小自己3歲的15歲少年發生關係後懷孕，她心想這是喜歡對象的小孩，沒有考慮墮胎就將女兒生下，高中輟學後，又生下了1名兒子。

目前長尾已經和少年的父母取得和解，承諾彼此不會再見面，不過少年對此無法接受，仍表示還是想再見見長尾里佳。