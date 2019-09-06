悲慘癌男撿到3000元…報案途中車禍「孕妻流產亡」！2天後還挨告侵占

▲蕭男因車禍忙著處理妻兒後事，忘了將失款交付警方，因此在2天後遭依侵占罪嫌送辦。（圖／資料照）

記者劉昌松、陳豐德、莊智勝／台北報導

新北市一名蕭姓男子因罹患口腔癌前往台大醫院就診，意外在停車場拾獲3000元現金，但當時蕭男因急著返家照顧孕妻，因此第一時間並未報警；下午蕭男騎機車載著妻子準備到派出所將錢交給警察，不料卻在半途中發生車禍，妻子與腹中胎兒當場慘死，傷心的蕭男忙著辦理後事，完全將這3000元忘在腦後，事隔2天又遭警方依侵占罪嫌送辦。

據悉，蕭男家住新北蘆洲，因罹患口腔癌需頻繁到台大醫院回診；6月13日當天上午，蕭男自行駕車前往台大醫院，在準備返家時於地下停車場拾獲現金3000元，當時蕭男原本想到派出所報案，但因家中懷孕20周、24歲的孕妻無人照料，經衡量後決定將錢放入口袋，並先行駕車返家照顧妻子。

當天下午3時許，蕭男再度騎著機車外出，載著妻子準備到派出所將撿到的錢交付警方，豈料途中行經三民路往成蘆橋方向時，與同向另輛小貨車發生擦撞，當場連人帶車倒地，坐在後座的妻子因重傷陷入昏迷，經送醫搶救後，於下午4時19分確定腹中胎兒流產，並在4時24分宣告不治身亡。面對妻兒頓時慘死，傷心的蕭男拖著病體處理後事，完全忘了3000元現金還在他的口袋中。

而失主蔡姓婦人在發現身上現金短少後，立即向派出所報案，並循線調閱監視器尋找，最後發現是蕭男在停車場撿走這筆失款，因此警方於6月15日通知蕭男到案說明；直到這時，蕭男才從悲傷中驚醒，猛地想起這筆失款還在自己身上，因此立即趕赴派出所並將3000元交給警察，但事後仍遭到警方依侵占罪嫌函送法辦。

檢察官開庭時，蕭男還插著鼻胃管出庭，哀痛地表示自己沒有侵占犯意，並娓娓道出事情始末，係因忙著辦理妻子與未出世孩子的後事才會忘了將錢拿到派出所，同時出示病歷資料、妻子遺體相驗證明單佐證，並當庭向失主蔡婦致歉。蔡姓婦人聞言後相當難過，轉而向檢察官求情，「我沒有要告，他真的太可憐了，應該是真的忘記，希望不要處罰他，我真的很心酸！」

檢察官在調查後，採信蕭男說詞，認定他並無侵占犯意，今（6日）偵結，予以不起訴處分。

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