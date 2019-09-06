銷售中心消費者試乘「打錯檔」　休旅車倒退嚕撞破玻璃衝進展間

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一家日系汽車展示中心上月底，有位消費者前往試乘一輛價值百萬元休旅車，疑似打錯檔還加油，導致休旅車倒退嚕，一下子飛進展場，展場玻璃碎裂一地，試乘男子當場在車內嚇傻了，展場業務人員趕緊查看男子有無受傷，後續再處理展場與休旅車受損情況，警方為試乘男子進行酒測，酒測值為零，意外發生後，展場人員不願受訪，低調處理。

▲桃園市八德區一家汽車展示中心，8月底有消費者疑似試乘打錯檔，監視畫面中休旅車倒退嚕飛進展場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區一家汽車展示中心，8月底有消費者疑似試乘打錯檔倒退嚕飛進展場，駕駛還呆坐車上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園八德分局指出，這家汽車展示中心位於八德區介壽路上，上月28日，一名年約20餘歲江姓男子到展場看車，後來到展場外室開休旅試乘車，疑似打到倒車檔沒注意，踩油門後休旅車居然倒退飛進展場內，先撞破展場玻璃再撞上展場內梁柱後才停住，展場業務人員都被眼前景象嚇住。



▲桃園市八德區一家汽車展示中心，8月底有消費者疑似試乘打錯檔倒退嚕飛進展場，休旅車後半部毀損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生後，江姓男子在休旅車上愣住，業務人員趕緊上前查看江男有無受傷，消防救護人員到場查看江男，先替他戴上護頸再送醫治療。

▲桃園市八德區一家日系汽車展示中心，8月底有消費者疑似試乘打錯檔倒退嚕飛進展場，展場毀損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

展場業務人員發現，試乘休旅車後半部保桿斷裂、車尾板金凹陷受損，車頭也有損傷，展場玻璃等處則受損嚴重，八德警分局八德派出所獲報後到場處理，為江男進行酒測，酒測值為零，全案依交通事故程序處理。

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