疑妻婚外情！醋男撂人助陣談判　怒毆人砸車「抓妻頭撞牆」

▲桃園市林姓男子懷疑妻子與人有染，去年12月找來姪子與弟弟對被害人砸車、毆人洩恨。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子懷疑妻子與曹姓男子外遇，去年12月間找來弟弟與侄子共3人在新屋區向曹姓男子與妻子談判，但雙方發生口角爭執，林男等人將曹男與妻子打傷還持棍棒砸車洩恨；事後曹男提告，雙方也互提告訴。檢方6日偵結依傷害、毀損罪嫌將林男等3人提起公訴，林妻與曹男涉及通姦罪嫌則因罪證不足，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，44歲的林姓男子，發現妻子與曹姓男子互動頻繁，懷疑2人有婚外情，去年12月1日清晨6時30分，與曹男在新屋區住家談判，還找來37歲的黃姓侄子、42歲的黃姓親弟弟助陣，曹男堅稱沒有與林妻有親密關係，雙方起口角爭執。

林男不滿曹男態度，遂與在場侄兒與弟弟聯手痛打曹男，還將其停放家門前座車持棍棒、樹枝與石頭等物砸毀，林還氣憤地抓住妻子頭部撞牆，導致頭皮有挫傷與瘀傷。曹男事後提告，林男也對曹男與妻子提出通姦告訴。

檢方調查後，曹男與林妻因罪證不足，通姦案偵結以不起訴處分；但林男等3人坦承毆傷曹男與砸車等犯行，檢方偵結依傷害、毀損罪嫌將林等3人提起公訴。

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