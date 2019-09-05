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更生人曾涉擄人勒贖案　假釋期間願自力更生爭取家人認同

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▲更生保護協會桃園分會5日邀請30名更生人參與秋節社區關懷活動，慈濟志工示範手作盤栽。（圖／記者沈繼昌攝）

▲更生保護協會桃園分會5日邀請30名更生人參與秋節社區關懷活動。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

更生保護會桃園分會5日在桃園地檢署舉辦「秋節社區關懷活動」，邀請30名更生人參與手作盆栽、手語表演等關懷活動，透過活動更認識生命真諦，其中更生人「樂樂」分享自己在17歲時參與擄人勒贖案判刑入監服刑，假釋後懂得珍惜自由可貴，未來將計畫參加職訓，希望自力更生爭取家人認同與支持。

今年25歲的「樂樂」自述，17歲時還在高中就讀時期，曾被安置在青少年收容機構，後來因正值叛逆期逃離，誤交壞朋友，當時有損友說想幹一票大的，結果由她出面負責上網釣出1名男網友，約出見面後一夥人將其擄走，並向其家屬勒索100萬元，後來錢沒拿到，一夥人全遭逮捕，並依擄人勒贖重罪判刑。

▲更保協會桃園分會5日與更生人在秋節社區關懷活動，慈濟志工示範手語舞蹈。（圖／記者沈繼昌攝）

▲更保協會桃園分會5日與更生人在秋節社區關懷活動，慈濟志工示範手語舞蹈。（圖／記者沈繼昌攝）

「樂樂」說，落網後因為當年僅17歲未成年，原遭判刑16年，因未成年刑期酌減為8年，服刑3年後曾申請假釋，2度申請才獲准，去年獲准假釋出監，對於自己年輕荒唐行徑悔不當初，結果犯下大錯入獄才體認自由的可貴，自己高中就讀的是美髮科，但自己其實對餐飲工作很有興趣，假釋出來後曾向美髮店求職過，但因有前科屢被拒於門外，她計畫參加職訓，靠自力更生重回社會，也希望爭取家人認同支持，證明自己還有謀生能力。

更保協會桃園分會主委朱仁才指出，更生人因犯錯遭法律制裁，重獲自由要讓社會重新接納並不容易，家庭的支持與社會關懷是一大契機，這次藉著在中秋前夕舉辦活動，鼓勵更生人培養謀生專長與健康心態，最重要是不要輕言放棄自己。

桃園地檢署檢察長郭文東表示，普天下沒有不能原諒的人，勉勵更生人用愛的力量化解恩怨，儘管生命受過波折考驗，只要有愛與關懷就能度過難關，迎向新世界。

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