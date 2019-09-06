槍殺角頭還想逃！龍潭「雨衣殺手」桃機落網　檢方聲請羈押

▲桃園龍潭4日爆發雨衣槍手白晝槍殺角頭江宗霖案，警方5日凌晨在桃機逮捕林姓主嫌到案，地檢署依殺人罪嫌向地院聲請羈押。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警偵辦龍潭角頭江宗霖白晝遭槍殺案，5日凌晨警方在桃園機場逮捕正欲潛逃出境的主嫌林姓男子到案，地檢署檢察官漏夜偵訊後，6日上午依殺人罪嫌且有逃亡串證之虞將林姓主嫌向地院聲請羈押，地院上午原定10時召開聲押庭，但因林嫌委託律師正在閱讀相關筆錄，聲押庭可能會延至下午召開，至於同案另一名主嫌，檢警三緘其口表示正在過濾追查中。

檢警調查，涉及0904龍潭槍擊案主嫌林姓男子持槍打死江宗霖後，往龍潭市區狂奔，隨後攔下路過工程車，么喝司機將他載往一所私立中學前，再改搭計程車離開龍潭，另1名歹徒也逃之夭夭，警方在案發現場發現疑似林嫌丟棄衣服與作案槍枝，目前正由刑事局比對當中。

▲桃園龍潭4日爆發雨衣槍手白晝槍殺角頭江宗霖案，警方5日在桃機逮捕林姓主嫌到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

檢警查出，林嫌於4日晚間準備由桃園機場出境，但被航警局攔獲交由桃園專案小組偵辦，距離做案時間後10小時被逮捕，地檢署檢察官5日漏夜偵訊後依殺人罪嫌向地院聲請羈押，原定6日上午10時召開聲押庭，但林姓主嫌委託律師還再調閱相關筆錄卷宗，聲押庭會於下午召開。

至於在逃同案嫌犯，檢警對相關案情均三緘其口，不願透露太多案情，只說，正在過濾相關疑點，積極偵辦追緝中。

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▼林嫌落網後遭檢方聲押。（圖／記者沈繼昌翻攝）

