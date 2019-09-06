袁惟仁與浪Live直播主同框宣傳　「駿明數位」獲勝訴免賠300萬

▲袁惟仁與「浪Live」直播主「蒙蒙」合照，被平台拿去宣傳活動，袁惟仁經紀公司求償300萬元獲判敗訴。（圖／翻攝自YouTube／宇朕娛樂）

記者羅志華／台北報導

知名藝人袁惟仁是「宇朕國際」旗下藝人，他2018年6月7日未經公司安排，與「香港商駿明數位科技」旗下「浪Live」直播主「蒙蒙」合照；浪Live當天即把2人合照登上「浪頭條」，以宣傳「網路平台造星計畫」，又於同年7月25日在各大媒體「量身打造單曲」為題，將2人合照放在下方。「宇朕」怒控「駿明數位」侵害旗下藝人肖像權及公司名譽，求償300萬元；北院8月29日判「宇朕」敗訴，可上訴。

據判決，「宇朕」表示，袁惟仁是高知名度藝人，他在「浪Live」上的唱歌、魔術、遊戲實況對平台有極大宣傳效果；但「浪Live」在未告知「宇朕」的情況下，擅自安排袁惟仁與直播主「蒙蒙」合照，還拿照片去宣傳平台活動，使民眾誤認袁惟仁是「直播造星計畫」的導師。「宇朕」事後向「駿明數位」發函商討合作及費用問題，但對方均藉故拖延，讓「宇朕」不得不對外澄清；「宇朕」控訴，袁惟仁肖像權歸公司所有，「駿明科技」擅自拿照片宣傳，之後又不協助澄清，依侵害肖像權及公司名譽向「駿明」求償300萬元。

但「駿明」認為，肖像權屬自然人權利，且有高度屬人性，自不得被「轉讓」，且法人也不得享有肖像權，「宇朕」主張擁有袁惟仁肖像權實屬無理；另「宇朕」主張有袁惟仁獨家經紀權，卻於先前調解時一直不拿出合約，直到訴訟階段才提出一份「沒有公證、也沒有任何見證人」的合約，也不確定是不是真的；就算合約是真的，「宇朕」也只有袁惟仁肖像權的「使用權」、而非「所有權」，自然也沒因「浪Live」宣傳受到任何損害。至於侵害名譽部分，「宇朕」屬法人（公司），並無感受精神痛苦之能力，也不能請求侵害名譽所造成的非財產損失。

法官認為，袁惟仁肖像權非「宇朕」所有，且「浪Live」拿袁惟仁照片宣傳活動，使民眾誤認他是「平台造星」活動的導師，客觀上並不會對袁惟仁演藝事業產生不良影響，自然也不會貶損袁惟仁及「宇朕」的社會評價，最後判「宇朕」敗訴，全案仍可上訴。

【更多新聞】

單親媽遭撞癱…12歲兒無人管溺斃她出庭淚崩 運將哭窮道歉轉頭笑「眾人傻眼」

老角頭遭中生代公然毆辱 中秋夜轟4槍復仇...最衰路人慘「爆蛋」

清純小三床戰大15歲人夫…判刑後又line「幫你X兩下」 人妻火大法官尷尬



