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老角頭遭中生代公然毆辱　中秋夜轟4槍復仇...最衰路人慘「爆蛋」　

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▲▼萬華烤肉傳槍響，男子胯下中彈，槍手畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲施姓角頭於2018年9月23日晚間開槍尋仇，不料仇人沒打到，反倒路人衰中彈「下體爆血」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者羅志華／台北報導

56歲的華西街角頭施正聲於2018年間，遭另名46歲中生代角頭陳明傑強索3000萬並設局毆打，施男不甘受辱，趁陳明傑舉辦中秋烤肉時，到他們公司大門開槍洩憤，其中1發打中來送水果的林男下體，讓他當場「破蛋」血流不止。台北地院9月5日依殺人未遂等罪判施男8年徒刑，可上訴。

檢警調查，施男從小在華西街長大，與小10歲的陳明傑同為在地角頭；陳男於2018年間為爭奪華西街「阿公店」生意，不惜「以下犯上」與施男對槓，甚至將他押到自營公司「東三實業」地下室圍毆；施男養傷好幾個月，心中的怒火越燒越旺，決心在中秋烤肉時報仇。

施男於2018年9月23日晚間，見陳男在梧州街「東三實業」大門口烤肉，便拿槍上前洩憤；施男對公司鐵門開了2槍後，正想離開，不料機車鑰匙竟被人拔走，他情急之下再開2槍，隨後才趕緊搭計程車離開。只是仇人陳男毫髮無傷，一旁來送水果的林男卻倒了大楣，慘遭流彈擊中下體，當場「破蛋」

警方獲報後展開天羅地網，先是鎖定了機車車牌，得知施男借車犯案，又於桂林路查獲施男犯案用的2把手槍，並派人在新莊住處埋伏；施男眼見逃不掉了，無奈之下到桂林路派出所投降。北院9月5日依殺人未遂等罪，判施男8年徒刑，可上訴。
 

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