東森購物要你邊看邊買　攜浪Live人氣網紅直播賣東西

▲東森購物網與浪Live共同推出「浪我們相約買個購」直播節目，4/14止，連續7天找來多位知名人氣網紅推薦熱銷商品。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物與浪Live攜手合作網紅直播銷售商品，與浪Live人氣直播主包括茶米Debby、卡馬先生、劉千千、君君、芳小如、星樺、薛薛等合作，於4/8晚間7點起，連續7天推出「浪我們相約買個購」直播節目，共同推薦16項3C家電及美妝商品，收看直播送好禮，有優惠和抽獎活動，新朋友還有浪花和東森幣大方送。

隨著直播平台的興起，直播主累積超人氣，找到屬於自己的舞台的同時，當紅直播主更能將流量和人氣化為現金，讓Live銷售成為一大商機。此次東森購物與浪Live合作，在浪Live開設官方帳號：3995145，結合直播與電商，將產品從電視端轉移到線上銷售，實現「內容即商品」和「邊看邊買」的即時消費需求。

東森購物電子商務事業部營運長楊俊元表示：「浪Live團隊擁有人氣網紅以及超強的技術能力，東森購物能提供最棒的媒體行銷力、零售平台與大量的自營商品，透過雙方深度結合，必定能找到直播與零售業的銷售甜蜜點。」

4/8推出第一檔「浪我們相約買個購」直播節目，擁有16,000直播粉絲數的茶米Debby擔綱，獨家搶先銷售最新款智慧手錶SAMSUNG Galaxy Active、旗艦機Samsung S10及A8s三項商品，直播60分鐘，浪LIVE的官方帳號粉絲數成長近200人，活動頁面更是吸引近萬人瀏覽，首播即突破50萬熱度。

東森購物表示，7天的合作直播活動，預估直播的營收將有200%成長，透過「浪我們相約買個購」3C家電及美妝商品的銷售，也正式宣告網紅直播導購新商業模式強勢來襲。