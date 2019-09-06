推5大改革方向！蔡英文：士官是全民國防要角

▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文6日出席「國軍108年三軍士官新生聯合開學典禮『榮耀傳承日』」，宣示未來士官制度改革朝五大方向前進，請國防部及國軍退除役官兵輔導委員會進一步規劃細節後開始執行，讓士官成為全民國防的要角，提升國軍整體士氣。

蔡英文致詞時表示，歡迎所有新生選擇進入陸軍專科學校、海軍官校二專班、以及空軍航空技術學院。在未來加入士官行列之前，她期許士官「勇猛頑強、犧牲奉獻、以身作則」的傳統精神，能持續傳承下去，也希望所有新生的活潑生動能成為未來士官創新的動力。

蔡英文說，軍士官都是一家人，士官更是協助軍官達成任務的主要助手，也像軍官一樣熱誠地貢獻國家和社會，士官更是在第一線流汗苦幹的勇士。

蔡英文指出，聯合作戰不僅是各軍種、各兵種，團結一致，共同達成任務，更要結合軍官和士官的專長，引領部隊一起奮戰。從今天之後，部長、總長和各軍司令，要拉近軍官跟士官之間的距離，增加彼此的相互認同感，她也要請輔導會主委多加照顧退役的士官。

蔡英文向所有現役士官和新生宣示，未來士官制度改革將朝五大方向前進，請國防部和輔導會進一步規劃細節後開始執行。第一個方向，加強士官的培養，提升士官的素質。國防部要擴大並鼓勵士官進修，不僅提高士官素質，也給士官未來發展的願景。第二個方向，要調高士官待遇，共享國軍榮譽。對於服役時間相同的軍士官，要拉近在待遇、福利、尊榮上的差距。

針對第三個方向，蔡英文指出，要善用士官的接地氣，拉近國軍跟地方的距離。士官因為長期派駐在同一個地方，跟當地民眾熟悉。平時，需要士官來提升地方對於國軍的認同；戰時，需要士官來協調地方對國軍的支援。士官將是全民國防的要角。陸軍專科學校和桃園市政府間的密切互動，就是值得各地士官團隊學習的典範。

蔡英文也表示，第四個方向，照顧退役士官，協助產業發展。士官的專業技能，很多可以應用在民間產業，加上士官長期的實務工作經驗，退役後，很快就能成為產業發展所需要的技術人才。請輔導會加強對退役士官就學、就業的照顧，讓士官在部隊的歷練，退伍後也能貢獻給社會。

最後第五個方向，蔡英文表示，請國防部未來持續辦理「三軍士官新生聯合開學典禮『榮耀傳承日』」，來鼓勵剛剛入校培訓的年輕人，傳承士官以身作則的精神，並肯定現役士官的貢獻，提升國軍整體士氣。

蔡英文強調，對於現役士官，今天的活動以及剛才提到的五個士官制度精進的方向，是對他們歷史性的肯定；而對於剛剛入校的新生，則是開啟他們未來人生的起點。在「三軍士官新生聯合開學典禮『榮耀傳承日』」這歷史性的時刻，她將帶領大家，以陸軍專校的傳統，用擊鼓宣示士官的未來，「讓我們用鼓聲帶動士官的鬥志」。