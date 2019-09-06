宅孫嫌屁太臭！87歲嬤撿到槍「2句話」...秒毀魯蛇心靈　他掉下巴：薑是老的辣

▲阿嬤2句話神境界砲轟，讓孫子啞口無言！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「薑老的辣啊，又嗆又猛！」一名男網友出賣阿嬤跟弟弟的鬥嘴趣事，日前弟弟嫌阿嬤放屁太臭，怎料一秒激怒長輩，回嗆「你魯27年了還在魯，你知道魯肉飯『魯』太久會乾掉嗎？」兩句話就完爆弟弟的壞嘴，讓一旁的原PO大開眼界！

一名男網友在臉書《爆廢公社》分享祖孫爆笑對話，日前他與阿嬤、弟弟共處一室，忽然間空氣瀰漫著濃濃的屁味，鬼靈精的弟弟抓到阿嬤糗事，喊話「超臭…阿嬤～妳知道妳的屁為什那麼臭嗎？」

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「為什麼？」阿嬤一副老神在在反問，弟弟露出邪笑表情，開玩笑逗弄「妳醞釀87年了啊！」接著發出一陣魔性笑聲。正當原PO在一旁看好戲時，阿嬤一秒撿到「核彈」，語帶諷刺卻又精準命中弟弟的幼小心靈，「你魯27年了還在魯，你知道魯肉飯『魯』太久會乾掉嗎？」

阿嬤氣勢大獲完勝，簡單兩句話就讓年輕人毫無反駁餘地，結著眉頭輕挑離開，留下錯愕的兩個金孫在原地，原PO在文末忍不住標註驚呼，「#薑老的辣啊，又嗆又猛！」

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▲原來阿嬤是看八點檔，學會「魯」一字！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

後勁超強的文章一貼出，掀起一大票網友膜拜討教，「太猛了，阿嬤完勝」、「撿到槍」、「弟弟被嘴一個變啞巴」、「阿嬤真潮～年輕人的話都知道」、「瞬間被KO」、「被阿嬤嘴了齁」、「沒事幹麻找阿嫲麻煩咩～看，輸了厚」、「阿麽火力全開」、「阿嬤撿到大砲」、「一出手，立刻秒殺你，阿嬤好可愛」。原PO也在留言串笑虧，「弟弟是沖鞭炮，阿嬤才是真砲！」

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