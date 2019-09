啃牆壁吞屎尿…小媽媽「爽約會11天」餓死1歲兒　被判刑「詭笑拍手」超毛

▲ 弗拉季拉瓦聽到判決結果時露出詭異笑容。

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭首都基輔發生一起驚悚的案件,一名殘忍的年輕媽媽將年幼的子女留在沒有食物也沒有水的家裡長達11天,自己卻出門和情人及他們剛出生的孩子度過愉快的時光,因謀殺親兒的罪名被判8年徒刑。

23歲的弗拉季拉瓦(Vladislava Trokhimchuk)故意讓自己3歲的女兒安娜(Anna)和1歲的兒子丹尼爾(Danill)挨餓,還用一條毛巾卡在門口,阻止他們進入廚房。在漫長的11天裡,他們餓到只能吃自己的排泄物、壁紙和抹布。他們的齒痕留在牆壁上,且曾絕望的破壞地板,試圖在房門下方挖洞。最後丹尼爾活活餓死,安娜則靠著花瓶裡的水活了下來,但嚴重營養不良。

Mother from HELL whose one-year-old son died after she left him without food and water for 11 days LAUGHS as she's jailed for eight years https://t.co/L8k1IZlAC1