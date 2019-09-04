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老公要她「閉眼等10秒」拿禮物　下秒卻感覺肩膀痛痛的…

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▲▼刀示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXBAY）

▲刀示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXBAY）

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名34歲男子尚恩（Shaun May）先前遭到公司解雇，但似乎因為身上揹有貸款，壓力過大，竟萌生要殺死枕邊人勞拉（Laura）的意圖。勞拉表示，某天晚上尚恩說要送上一份禮物，要求自己把眼睛閉上，等到10秒倒數完後，就可以睜眼；但事與願違的是，尚恩的兩次倒數都沒有數到0，反而自己的肩膀跟脖子感受到疼痛，她才趕緊將眼睛睜開，逃過被殺的命運。

綜合外媒報導，這起事件發生在2018年10月，尚恩跟勞拉兩人已經結婚6年之久，兩人感情很好，也很少會吵架；事發當天兩人感情融洽的點了外賣一起吃，尚恩在凌晨時分突然下樓，回到房間時一點異狀也沒有，還與勞拉進行床事，一切顯得平凡又幸福。

不過尚恩在當晚突然表示，要送上一件禮物，但先決條件是要閉眼倒數。勞拉不疑有他，任由老公把布放在眼睛上，並將其閉起，等待倒數；但令她不解的是，尚恩的倒數從10開始，卻一直都沒有數到0，反而重複倒數了2次「10、9、8、7、6、5、4….10、…..」，讓她開始有點厭煩，隨後她突然覺得有甚麼東西在她的肩膀上，而且開始流血了，她才驚恐的把眼睛打開。

勞拉說，尚恩刺傷她後，拿著刀聲稱要自殺，因為前一天被公司解雇，而且身上還有貸款要還，所以必須得死。報導中指出，勞拉隨後被送到醫院，幸好傷口都沒有傷及動脈，經過治療已經無大礙；整起事件現在也被送進法院審判，但尚恩仍舊否認自己有謀殺的動機，只承認自己意圖使他人受傷。

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