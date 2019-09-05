狂砸2億歐元　神秘金主想買德國拉爾機場

▲德國拉爾機場跑道。（圖／翻攝GOOGLE地圖）

記者任以芳／ 綜合報導



又有中資要買機場了嗎？根據德國《拉爾日報》報道，有大陸投資團隊想用2億歐元(折合台幣約70億)想買下德國拉爾機場，當地市長已經證實這項消息，遭到居民和政要強烈反對。



德國拉爾機場位於德法瑞三角地帶的貨運樞紐，近年客流量太少，無法與周邊大機場競爭，虧損連連。大陸投資者提出為機場投入約2億歐元，68歲的拉爾市市長穆勒稱這筆投資是一個禮物。因為每年拿到預算才1.6億歐元，如果多了這筆2億歐元的資金，老舊的拉爾機場可以脫胎換骨，新的投資計畫有導航系統、航站樓、蓋大型酒店，目標迎來更多觀光客，為小城帶來收益。

▲德國拉爾機場位置圖。（圖／翻攝GOOGLE地圖）

▲德國拉爾機場位置圖。（圖／翻攝GOOGLE地圖）

為了拼經濟，穆勒市長已經兩次會見大陸的投資團隊，不過，拉爾機場要賣給中資的消息ㄧ出，當地出現強烈的反對聲浪。一些反對派議員質疑拉爾市政府過於天真，擔心大陸投資團隊通過收購項目，目的是擴大地緣政治影響力。由於9月底拉爾將舉行議會選舉，幾名市長參選人開始蹭話題熱度，政見發表都是絕對不賣機場！



如果這項計畫拍板定案，拉爾機場將是繼帕希姆機場、盧貝克機場和哈恩機場後，中資收購的第四座德國機場。先前有大陸企業在德國先後購買3個機場，分別為帕希姆機場、呂貝克機場和哈恩機場。2007年大陸林德國際物流公司以1億歐元買下德國東北部帕希姆機場。大陸普仁集團和海航集團購買的呂貝克機場和哈恩機場，目前擔任起執行飛行員培訓和中轉中歐物流貨運等業務。