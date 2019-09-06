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別墅樓梯口上吊身亡！她遛完狗傳「8字訊息」後赴死　女童抬頭見屍體慘叫

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▲▼52歲女看護清晨別墅樓梯轉角處上吊身亡。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

▲52歲女幫傭清晨別墅樓梯轉角處上吊身亡。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省成都市一位52歲的女幫傭31日早上在雇主家上吊自殺，雇主女兒直擊慘叫，「阿姨好嚇人，站在樓梯口睡著了！」當天，她一早還遛了狗，幫雇主準備了早餐，給家人留下了最後「8字訊息」，毅然決然赴死。但正是這條訊息，讓她家人認為事情並沒有這麼簡單。

據《紅星新聞》報導，鄧姓死者是成都彭州人，生前已在雇主家工作近4年。徐姓雇主說，「她每天早上8點都會叫我吃早飯，當天卻沒有叫；我差不多8點20分下樓，看見自己的早飯還在餐桌上，就讓大女兒去她房間看一看。」

聽到女兒的慘叫聲後，她從一樓下去，走到轉角的地方就看到了繩子，立馬感到不好，馬上跑到廚房找剪刀，想著先把對方放下來，邊拿剪刀邊打電話報警和叫急救，「第一眼看到的時候，她穿著拖鞋、睡衣，頭髮都沒有梳。」

鄧女的兒子2天後在警方技術部門看到了案發現場照片，他描述，「媽媽吊死在負1樓連接1樓的樓梯處，照片中的她已經被放在地上，繩子還掛在樓梯上。」

▲▼52歲女看護清晨別墅樓梯轉角處上吊身亡。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

▲她生前留下的最後一張照片。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

經過現場勘查和法醫鑒定，警方初步排除刑事案件。但事發前死者發出的最後一條訊息，讓家人感到離奇。聊天記錄顯示，她死前曾向表姐傳了一則訊息，「徐X（女雇主）怪得很又很兇。」表姐回復，「講道理也講不通嗎？」但此後再也沒有收到回覆，直到2小時後事情發生。

事發當天雇主是否與死者發生過爭吵？徐女對此否認，並表示見到死者最後一面是在事發前一天晚上，「我給她說的最後一句話是，『把宵夜的盒子扔到社區外面的垃圾桶，不要扔在房間裡，因為狗會刨垃圾桶，』她很高興的說好的。」她還強調，雇用死者不是1天2天了，而是幾年，「我和她沒有爭吵，偶爾有點口角我覺得是正常的，但沒有很兇的對她。」

死者表姐回憶，去年開始每次與鄧女見面，對方都會向她吐露「不想在雇主家繼續工作」的想法，「她說女雇主脾氣不好，聊到這個話題就顯得很焦慮，但這麼久了也一直沒離開。」

為什麼沒有離開，鄧女兒子認為，因為雇主家小女兒，「當時那孩子只有三四歲，我媽媽一路陪伴她長大。」家屬們則說，每天晚上鄧女都要照顧雇主家2個女兒洗澡，陪伴她們睡覺，把她們照顧好了自己再睡，尤其和小女兒很親，「從小帶到大，有時候回自己家，小女兒都要跟著。」

鄧女兒子9月4日在律師的陪同下，到當地派出所申請進一步屍檢，「我太想知道真相了，不然以後沒法正常生活工作。」他9月6日凌晨又發現了新線索，在媽媽舊手機裡發現一張抗抑鬱藥物的說明書照片，「我需要查找到真相，不希望因為資訊不準確給任何人帶來猜疑。」

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