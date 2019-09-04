「胯下抓龍」壞壞！178男看護委屈喊：逼我O住...82歲阿公傻眼：是他性暗示

▲32歲壯男指控高齡82歲的阿公性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay，與本文當事者無關）

記者戴若涵／台北報導

台北一名擔任照服員的男子阿正（化名）指控，他貼身照顧的8旬阿公趁機對他使出「抓龍手」，還揪住他的頭部往胯下狂蹭，並命令「含住它」，讓他不堪其擾，怒而告上法庭，向阿公求償200萬元，但法官認為事證不足予以駁回。全案可上訴。

根據判決書，阿正主張，他從2017年5月11日開始提供阿公居家照顧服務，服務內容包括洗澡、按摩、陪散步等，沒想到阿公竟趁著按摩時，隔著內褲撫摸他的生殖器官，過幾天又徒手抓住他的頭部，往自己鼠蹊部位置磨蹭10多下，還強押他的頭部靠近生殖器官，命令「含住它」。

阿正指控，阿公同年同月16、17、19、22、23日又5度出手摸鳥，期間還趁著按摩，要求他舔自己的乳頭，他不敢違逆只好照做，除此之外，阿公更趁著他沖澡時，進入浴室撫摸他的生殖器、胸部、身體，讓他不堪其擾，怒指阿公強制或利用權勢性交、猥褻告上法庭，求償200萬元。

但阿公表示，阿正照護初期先多次性暗示，又傳送男同志網站、刊物給他觀看，雖然他有出手撫摸阿正生殖器官，但沒有違反阿正意願，對方還曾全裸躺在他的身邊，示意可壓頭磨蹭，還主動撫摸、含下面，且他已高齡82歲，比起事發時正值32歲壯年，又178公分高、體重80公斤的阿正，自己已是年老體衰，當場打臉阿正說法。

台北地方法院勘驗事證後，認為證據不足，判阿正敗訴。全案仍可上訴。

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