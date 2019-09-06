【瑪法達談星】水象星座09.04~09.10運勢！天蠍事業一路狂飆　雙魚提防小人算計

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（09.04~09.10）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

披星戴月，分秒必爭。與時間賽跑的這段期間，千頭萬緒、諸事如麻，在最短的時間完成最多的事，將成為最高準則。事業經營靠短打、快捷、炫技得分，同時兼顧多重戰場，還能保持一定產能與水準，表現差強人意。近期還將順利簽下若干合作協定，訂單到手。某法律爭議有解。健康是財富。時間鍊金術發揮威力。愛情是幸福半徑裡的冶蕩。

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♏天蠍座（10月23日至11月21日）

屢建奇功，今非昔比。夢想宮眾星雲集且吉兆連袂而來的這段日子，「美夢成真」指數大幅躍進，圓夢有望就看此時。拜幸運星金星加持之賜，在對的時機做了對的決定與行動，可望意外打通關鍵通路、擴大支持群與開啟成功敲門磚。事業進展一路狂飆、績效可期，連鎖效應還將牽動生涯另一波榮景。在舞台上大放光彩之日不遠。人脈連結、行銷突破、按讚數大增，對事業成功尤其有推波助瀾的效果，名利雙收、身價倍增。財運大吉，那是夢想家的報酬。別讓夢想冷卻。愛情是優質幸福導體。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

棋逢對手，事緩則圓。守護星先後與金星、太陽對衝的這段日子，記得打起精神迎接一小段正面衝擊較多的亂流期。事業經營受限資源或主客觀條件，得借助結盟合作才有贏面，無法貫徹主見、操之在我。只是合作關係仍多立場或利益不同，各有所圖，內部矛盾不少。提防小人算計、財務錯估。以退為進，不爭一時。愛情是被幸福囚禁。