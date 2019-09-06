【瑪法達談星】火象星座09.04~09.10運勢！牡羊事業開發力超旺　獅子財富翻身

牡羊座、獅子座、射手座，本週（09.04~09.10）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

恩威並濟，躊躇滿志。守護星與成功星呈三合吉兆的這段期間，不只延續上週的發燒行情，還加碼演出，可望躍升為本週最具事業開發力的當旺星。事業駕馭自如、備受倚重，實力是最大靠山。能耐得住第一線的真槍實彈檢驗，也能有整體大戰略，能文能武、耐操耐勞，看好度超乎預期。光彩無可替代。財運起落。愛情是成就的養分。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

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厚植實力，暴殄天物。守護星相繼與成功星呈吉向角、與歲星呈不利角的這段期間，儘管財富宮仍享有四星庇蔭，是年度財富翻身最高潛力期，卻也隱憂叢生，恐得提防探頂拉回、臨界翻轉。運勢訊號一好兩壞，帶來不少衝擊，容易有低估對手之類的判斷盲點。事業雖靠實力略勝一籌，但獨木難以成舟。提防豪賭失算。愛情是顆不善蟄伏的心。

♐射手座（11月22日至12月21日）

心領神會，學優則仕。守護星相繼與水星、太陽角衝的這段日子，事業宮四星拱照盛況依舊，處於開機上膛模式，擁有不少登板亮相的機會打破現況、證明自己。只是上門的機緣卻也是兩面刃，得願意為成就付出代價。無法在無風無浪的實驗室創造成功。有高昇成名之兆。專業含金量增，可望藉專業開拓財富絲路。愛情是不起漣漪的水塘。