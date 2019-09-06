【瑪法達談星】土象星座09.04~09.10運勢！金牛注意溝通要委婉　魔羯風生水起大翻身

金牛座、處女座、魔羯座，本週（09.04~09.10）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

能發能收，疾風勁草。守護星呈警訊、吉兆相連的這段日子，出現若干既憂愁又歡樂的矛盾情勢。幻想不一定成真，但堅持一定有回報。事業表現強悍、勇於接受挑戰，是團隊的指標性人物。儘管壓力不小，偶有幻滅挫折，但大致經得起嚴苛檢驗。易犯口舌，注意溝通委婉、適可而止。投資物超所值，靠心機脫困。愛情是道關不緊的閘門。

♍處女座（8月23日至9月22日）

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天降甘霖，得其所好。本命宮坐擁守護星、太陽、金星與火星的這段期間，不僅運勢仍居年度雲端，陸續加入與事業有關的數起大型吉兆，更是大大挹注這段期間的事業籌碼。在最關鍵時刻得到最需要的主客觀助力，時勢造英雄，可說極為得天獨厚。看好度持續數週。更值一提的是，有誤會釐清、因禍得福、敗部復活、笑泯恩仇、後來居上等機運。組織內部人事糾紛、私人恩怨或商場角力等暗黑勢力退場，事業經營幸運撿到槍，越戰越猛、越衝越快。用度節制、開源有方。愛情是劑青春活顏靈藥。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

精準達陣，應勢而起。守護星與水星呈幸運角的這段日子，在年度的生涯發跡月裡，頗有風生水起、小露身手的態勢。搶在眾人之前準備好自己，提前規劃、提早卡位，可望善用趨勢、做自己的貴人。事業鬥智不鬥力，以策略取勝。比對手少犯錯、不失分，冷靜執行，將在熱烈角逐中脫穎而出。財運看好，小有進帳。愛情是嚮往藍天的雲。