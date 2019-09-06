【瑪法達談星】風象星座09.04~09.10運勢！天秤財運旺旺旺　水瓶事業計畫得以實現

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（09.04~09.10）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

飲水思源，亦得亦失。運勢兩好一壞球的這段日子，歸屬感或安全感成為核心議題之一。在居所或城市間的移動，永遠有個最心繫的原點。事業回歸基本面，得從雲端重返現實，確立新座標、穩固鐵票區。事業經營儘管得不到最大獎項，仍能靠機謀與毅力扳回一城。身邊龍蛇雜處，不無指點迷津的益友。小禮上門。愛情是條幸福回歸線。

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♎天秤座（9月23日至10月22日）

繼往開來，謀定後動。運勢忽暗忽明、憂喜相伴的這段期間，在前進與後退間沉吟，黎明不遠、宜俟時而動。事業經營短線捎來正負兩極的矛盾訊息，忙中易錯、瞬息多變，宜靜待重大條件塵埃落定再做定奪，以免平添風波。後勢漸好，陸續出現的零星佳音，將為下階段的較大衝刺投石問路。財運佳，有高風險獲利。愛情是無邊春夢。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

春江水暖，物以類聚。倒吃甘蔗、漸入佳境的這段日子，儘管低調行事但執念甚深、後勢強勁。事在人為。沒有過不了的關、打不開的門。事業壓力雖大，但一路有各式盟友、祕密武器相伴，過關斬將堪稱順利。事業經營鴨子划水、私下練功，加上團隊陣容整齊，近期內會有某共同計畫的具體實現。提防荷包大失血。愛情是仲夏的季節。