答應人家幫餵狗！他日扛40公斤飼料餵浪浪：老狗也是老伴

▲在大樓擔任管理員的周朝陽，陰錯陽差下變成天天餵食浪浪的人。

圖文／鏡週刊

13年前我撿到一隻狗，每天帶牠到河濱繞繞繞，認識一位賈小姐，她天天在那餵流浪狗，一百五十幾隻，她每隻都取名字，一天訂400隻雞頭，還有雞肝和罐頭，每週加菜二次，不是牛肉就是豬肉，算算每個月要花幾十萬元。

6年前她忽然請我幫忙餵狗，我去餵的當天發現，啊！我上當了！她再也沒出現。聽說她餵狗餵到沒錢，到處借錢，有人借她一千多萬元，有狗友借她一百多萬元，連賣雞頭的也被欠五十幾萬元，結果她被告，抓去關了。只有我沒錢借她，所以找我幫她餵狗。

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那時我剛找到穩定工作，但就算改餵飼料，1個月也要6萬元，還好有人幫忙募捐。我每天就扛3、40公斤飼料，從永和福和橋到秀朗橋餵一圈，2公里多，起初真的很累，後來有志工幫忙，但我要訓練他們，責任就更重，志工來來去去6、70人，只有我撐到現在，6年了。

有人問餵狗有什麼意義？我說狗很忠心，不會背叛人。我小時候住四合院，爺爺天天餵狗，一隻走了，又來一隻，從沒間斷過，只要有狗不見，隔2天就會發現死在爺爺床下，很奇怪，牠們好像死在那比較安心。還有一隻狗，每天早上送我姊去搭公車上學，我姊上車牠就走掉，晚上才回來吃飯。

但人對狗就不是這樣。我有個很好的朋友，每次來我家都作勢要打狗，我說你這樣會害牠變膽小或暴衝，他不聽我的，我說再一次你就不要來我家了，結果十幾年來，我們沒有聯絡過。還有一個女友，不喜歡狗，常叫我不要餵了，後來我就不想理她了。

餵狗很辛苦，現在還是有一百多隻，有時下雨我也想偷懶，飼料泡水會發臭，狗就不吃了。有人說你可以不要餵啊，但我答應人家了，頭洗下去不洗完不行啊！我發現狗的韌性比人大多了，牠們會想辦法抓魚、找食物，怎樣都要活下去；但我們人遇到挫折，就會想自殺。

我自己養的狗13歲了，牠在河濱以凶悍出名，但只聽我的話。每晚12點會叫我上床，陪我睡覺。

我8年前中風，懶得出門，牠就逼我出去，陪我走路復健，像是我的支柱；後來牠腿沒力，樓梯爬不太動，換我跟著牠慢慢走。我沒結婚，和牠互相陪伴晚年，說起來，牠也算是我老伴了。

周朝陽，62歲，新北市，大樓管理員

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