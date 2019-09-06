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【瑪法達談星】十二星座09.04~09.10運勢！2大一級星象警示大軍來襲

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圖文／鏡週刊

開學季來臨、時序進入秋意初探的白露時節的本週，兩大一級星象警示大軍來襲：「歲星／水星角衝」與「歲星／太陽角衝」，且各式矛盾訊號將密集席捲而來，也讓這段年度火、金、水星與太陽群集處女座的「處女座季節」，在冷靜理智的內在之外，有著極其紛亂、危險與火爆的表象。星火燎原。稍有不慎，就有可能出現「處女座矛盾」的理智斷線、玉石俱焚極端現象。

重大星象事件包括：9月4日的一級警示－「金星／海王星對衝」 ； 9月5至6日的一級吉兆－「水星／土星三合」「太陽／土星三合」；9月6至8日的超級警示－「歲星／水星角衝」「歲星／太陽角衝」；與9月10日的警示訊號－「太陽／海王星對衝」。

就星象意義解讀，四星齊聚的「處女座群聚效應」，轉進大型星象警訊略壓過吉兆的幽暗期，且還有另一股「冥王星效應」浮上檯面參上一腳。意味這段期間「處女座價值」的理性法治，對上「冥王星價值」的叢林法則，將有一番痛苦拉鋸。

請繼續往下閱讀...

財經方面，財星仍停處女座，且訊號負大於正的本週，就星象訊號解讀，市場情緒容易從冷卻轉為恐慌。地緣政治帶來的大型變數，將牽動脆弱的市場情緒。投資人宜謹慎因應。

就個別星座而言，年度星象警訊頻率與強度略蓋過吉兆的本週，過半星座或多或少都將掃到地雷。最旺當運王，由上週第二名晉級，落在不受任何災星正面攻擊、且還有強星帶旺事業的牡羊座。平時扎下的基礎，遇到施展的時機上門，馬上有令人眼睛為之一亮的表現。

運勢居次的是守護星與金星、水星呈幸運三合，魅力、財力與人氣都在年度高點的天蠍座。可望躍升大數據分析上的人氣贏家，數大就是籌碼，人氣與影響力大有用武之地；好運第三的是魔羯座，智慧宮福星高照，加上有幸運機緣來訪，是學業或仕途擁有許多愉快成長的發達期，被看好度大增。

本週最多運勢逆風的是向來幸運、且正值年度事業衝刺月的射手座。成功之途無他，走最難的路而已。

星座排行
牡羊座：明日之星、萬夫莫敵、探囊取物，事業最順。
天蠍座：夙願得償、天賜良機、實至名歸，機運最佳。
魔羯座：時來運轉、前景洞開、更上層樓，精彩最多。
處女座：眾神眷顧、攻守兼具、成竹在胸，籌碼最多。
愛情運：★★★☆
金錢運：★★★☆
事業運：★★★★☆
★★★★★為滿分，☆為0.5分

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