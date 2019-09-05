realme活力「四攝」　4,800萬畫素敢越級新作realme Q登場

▲realme Q 10月時將會以realme 5 Pro的名稱在台灣登場。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

新創手機品牌realme今（5）日舉辦「真敢說線上脫口秀發表會」，並推出了全新產品realme Q；此款手機最大特色，就是配備了4,800萬畫素四鏡頭，搭載高通S712 AIE處理器，價格落在台幣5,000元價位帶。此款手機預計在10月與台灣消費者見面，不過屆時將以realme 5 Pro型號名稱亮相。

▼realme Q配備4,800萬畫素四鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

realme Q的「Q」有著4種意涵，高通（Qualcomm）處理器、四鏡頭（Quad Camera）、VOCC快充（Quick Charge），以及品質（Quality）。

realme Q搭載6.3吋FHD+解析度IPS螢幕，前鏡頭為小水滴的設計，號稱透過高精度螢幕點膠工藝，以達到更好的黑邊控制，此款手機螢幕占比為90.6%，提供了全面震撼的視覺效果。

▼realme Q採用水滴螢幕設計。（圖／記者邱倢芯攝）

在主鏡頭方面，realme Q搭載了4,800萬畫素Sony IMX 586主鏡頭、119度超廣角鏡頭（800萬畫素、F 2.25光圈）、4公分微距（F 2.4大光圈、1.75μm），以及景深鏡頭，號稱要為使用者帶來更多種使用場景全能拍照體驗。而在拍照軟體方面，realme Q也結合了AI技術與引擎多幀技術，提供可捕捉絢爛夜色的超級夜景模式。

值得一提的是，此款手機在同價位產品中越級支援旗艦機才擁有的960 fps/720 P超級慢動作影片拍攝功能。

在其他硬體配置方面，realme Q搭載高通S712 AIE處理器與高通Adreno 616 GPU，和第三代AI處理引擎，相較於上一代處理器S710綜合效能提升了10%，圖像效能提升35%，AI處理能力提升2倍。

為了提供更好的遊戲體驗，realme Q搭載Hyper Boost 2.0，新增支援Frame Boost與Touch Boost兩大引擎，為手遊玩家提高遊戲性能與穩定性。電池容量為4,035mAh，並採用VOOC 3.0閃充技術，號稱在80分鐘就可以充滿電。

4GB+62GB版本售價為998人民幣（大約台幣4,400元）、6GB+64GB為1,298人民幣（大約台幣5,600元）、8GB+128GB版本則為人民幣1,498元（約台幣6,500元）；realme Q有光鑽綠與光鑽藍兩種顏色選擇。

▼realme Q有光鑽綠與光鑽藍兩種顏色選擇。（圖／記者邱倢芯攝）