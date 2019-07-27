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小米失印度智慧手機製造商龍頭寶座　被另一陸廠取代！

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▲▼北京小米總部。（圖／CFP）

▲ 北京小米總部。（圖／CFP）

記者李瑞瑾／綜合報導

大陸手機製造商小米在印度一直以來都是智慧型手機銷售冠軍，在2019年第二季度手機出貨量中，小米手機亦以28%的市場份額佔據了品牌龍頭寶座。但實際上，小米的出貨量卻是已經被另外一家大陸手機製造商超越。

綜合外媒報導，根據Counterpoint發布的《市場監測服務報告》，小米雖以28%的市佔成為印度最大的手機品牌，但旗下包括手機品牌Oppo、Vivo、Realme和OnePlus在內的步步高集團，有史以來第一次成為印度領先的智慧型手機製造商，四品牌加總佔據了30%的市場份額，超越小米

三星的出貨量相比去年同期下降了7個百分點，以25%市佔率名列第2，但是，由於新產品線A系列和M系列的推出，第二季出貨量比上一季增長了30%。另外，華為的貿易禁令影響出貨量同比下降，但該品牌仍進入十大智慧型手機品牌行列。

在高階智慧型手機市場中，OnePlus新推出的OnePlus 7系列需求強勁，超越三星成為推動手機銷售的頭號廠商，而Realme、華碩、OnePlus和諾基亞HMD，則是增長最快的品牌。

Realme連續第三個季度靠著Realme C2和Realme 3 Pro的強勁表現以及在線上平台上推出折扣優惠的方式，在前五大品牌中佔據一席之地。Realme C2在發布後的幾個月內突破了100萬大關。它成為最快的品牌，在首次亮相的一年內，在印度市場上的手機出貨量達到800萬部。

▼ Realme 3 Pro。（圖／記者姚惠茹攝）

▲入門款新機搭載S710處理器　realme 3 Pro登台價6990元。（圖／記者姚惠茹攝）

新機發布、舊設備的降價，以及各品牌的渠銷售通路擴張，推動了印度智慧型手機的增長，印度智慧型手機出貨量增長至3700萬台，創下第二季度出貨量紀錄。

Counterpoint Research副總監Tarun Pathak在一份聲明中表示，「專注於實體通路的品牌，通過獨家系列擴展到線上通路。同樣地，通過線上獨家系列進入市場的品牌，現在通過與實體零售商建立合作夥伴關係，擴大其對實體通路的影響力。對於所有領先的大規模企業來說，這一策略的運作良好。」並且認為，各品牌透過推出多系列產品瞄準不同消費者的模式，有助於他們擴大產品組合，以針對多個快速增長的市場做細分，並實現多樣化。

五大手機品牌對總出貨量的貢獻龐大，品牌透過新產品和混合通路銷售戰略，推動印度手機市場達到了的前所未有的最高水平。而未來手機的本地化、品牌推廣和創新，將成為印度等競爭激烈的市場增長的下一個關鍵驅動因素。

此外，Counterpoint Research的研究分析師Anshika Jain指出，「市場將變得更加集中，大部分市場由少數品牌控制，導致市場中長尾品牌的退出數量增加。」

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關鍵字：小米,OPPO,vivo,Realme,OnePlus,步步高

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