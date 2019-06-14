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OPPO、realme兄弟鬩牆？6/18新機同時上線搶客

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▲▼OPPO & realme。（圖／業者提供）

▲OPPO Reno Z。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

OPPO與其兄弟品牌realme似乎「網內互打」，今（14）日不約而同宣布了6/18新機上架資訊。OPPO今日釋出了Reno Z的新機上市資訊，該款手機將於6/18 12點起至6/27 23:59止開放Reno Z於網路商店與各大購物平台搶先預購；而realme則是將於6/17發布realme 3 Pro新機後，6/18於電商平台現貨開賣。

為拍照、遊戲而生的OPPO Reno Z
OPPO Reno Z方面，其配備了8GB RAM、128GB ROM與MediaTek Helio P90八核心處理器，並加入了Gameboost 2.0提升遊戲螢幕觸控反應速度達21.6%，提高幀率穩定性及降低卡頓機率分別達34.5%和73.7%。

此款手機中，也加入了OPPO自豪的升級優化VOOC 3.0閃充技術，與前代技術相比可大幅縮短充電時間達23.8%，加上4,035mAh大電池容量與杜比全景聲環繞音效；OPPO認為，Reno Z讓消費者盡情拍照、錄影、上網、追劇、玩遊戲都不擔心手機沒電，遊戲玩家更可放心沉浸遊戲世界，不用擔心畫面卡頓，享受絕佳遊戲體驗。

OPPO Reno Z提供星辰紫、極夜黑以及專為女性推出的珍珠白三種全新顏色選擇，單機售價NT$11,990。6月18日12:00起至6月27日23:59止開放OPPO Reno Z網路搶先預購，可至OPPO網路商店與各大網路購物平台（PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、蝦皮商城、東森購物網、udn買東西購物中心）進行預購，參與預購即送各平台購物金200元，數量有限送完為止。

6月28日起OPPO Reno Z 於OPPO全台體驗店、OPPO網路商店及上述各大網路購物平台陸續開賣，7月1日全通路上市。6月20日起OPPO用戶只要出示OPPO Life APP會員通知簡訊，至全台OPPO體驗店體驗Reno Z，即可享限量精美體驗小禮5選1。此外，適逢OPPO在台滿五週年，也將於6月15日起至6月17日在OPPO網路商店舉辦福利機破盤搶購活動，多款經典R系列手機最低一折限量開放搶購。

realme 3 Pro 6/18現貨開賣直接折扣618元
而OPPO兄弟品牌realme則將於下週一（17日）在台發表realme 3 Pro新機，且將於6/18在電商平台開賣。6/18開賣當天，realme 3 Pro也將直接折價618元。

▼realme 3 Pro將於6/17在台發表，隔一日則立即於電商平台開賣。（圖／realme提供）

▲▼OPPO & realme。（圖／業者提供）

據了解，realme 3 Pro新機將採用高通S710處理器，也搭載了VOOC 3.0快充技術，並打出了「旗艦級拍照」的口號，realme 3 Pro將成為台灣市場於「敢越級」品牌理念下推出的首款產品。

目前確定的是，realme 3 Pro將在台灣市場提供4GB+64GB，以及6GB+128GB兩種記憶體版本選擇，且二款記憶體容量機款定價都將不會破台幣萬元。據悉，realme 3 Pro將在momo購物網與PChome 24H兩大電商平台開賣，而在手機發布後也將陸續公布其他合作電商通路。

ET快訊
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關鍵字：OPPO,realme,Reno Z,realme 3 Pro

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