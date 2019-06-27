小米、vivo、realme比拼場　7/1「萬元以下」三機上架

▲小米9T主打彈出式前鏡頭，以利更好的全螢幕遊戲體驗。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

小米、vivo、realme三家手機廠不約而同地將在7/1開賣新機，且三款新機售價皆不超過台幣萬元，且皆主打更好的遊戲體驗，希望用中低價位來搶進年輕消費者市場。

小米9T旗艦級三攝+彈出式前鏡僅要9,999元

為了要提供遊戲玩家真全螢幕的遊戲體驗，小米9T此次採用彈出式的前鏡頭設計，讓螢幕占比達91.9%，搭配上6.39吋的AMOLED螢幕，提供廣闊的視覺震撼，讓使用者在看電影，或是玩手遊時，都可以擁有更沈浸的體驗。

另外，小米9T搭載了近似於小米9旗艦級三攝後鏡頭，分別是4,800萬像素主鏡頭、800萬長焦鏡頭及1,300萬超廣角鏡頭，124.8°超廣角攝影，可利用AI技術來校正畫面畸變，避免超廣角模式下的照片及人臉變形。

小米9T台灣販售的版本為6GB RAM、128GB ROM，售價為9,999元。將於7/1早上十點開始發售，消費者可於小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店選購；另外，在電信通路中，此次由遠傳電信於7/1起獨家開賣。

vivo Y17 9千有找 預購再加碼送好禮

vivo也宣布將在7/1開賣vivo Y17，主打6.35吋大螢幕、128GB大容量，和媲美行動電源級5,000mAh大電量，一樣擁有三攝鏡頭，希望藉此顛覆消費者對於入門機想像。Y17售價8,990元，6/26～6/28於momo購物網預購享18個月保固、再送好禮三選一，搭配台灣大哥大指定方案，月繳699元、手機只要0元就可帶回家。

▼vivo Y17祭出大螢幕、大電量搶進手遊玩家市場。（圖／vivo提供）

Y17前鏡頭採用水滴鏡頭，螢幕佔比高達89%，內建5,000mAh電量可追劇超過15小時、聽音樂超過24小時，或連續導航超過8小時，上下班等日常使用每天只需一充，讓你擺脫行動電源束縛，不必時時刻刻擔心電量不足；128GB大容量則可容納超過2萬張照片、或1,200個應用程式，或錄製超過1,200小時錄音檔，比起同價位帶手機多半只有64GB容量多出一倍儲存空間。

realme 3 Pro 6+128GB版本 7/1遠傳獨家開賣

realme 3 Pro先前已於6/18在電商平台上開賣，不過當時並未在實體通路上架；而realme在今日已宣布，將於7/1時在遠傳電信獨家開賣6+128GB版本。

▼realme 3 Pro將於7/1在遠傳電信獨家開賣。（圖／realme提供）

標榜速度王者的realme 3 Pro，為同價位帶首款Qualcomm S710閃充手機，不管是處理器、VOOC 3.0閃充，還是較一般速率慢32倍的960fps超級慢動作攝影，皆提供了最具速度感的體驗。6月18日上午10點已於電商平台首賣，6+128GB版本開賣15分鐘即搶購一空，廣受好評的realme 3 Pro 6+128GB版本即將在7/1由遠傳電信獨家販售，原版單機售價7,990元，搭配上月租999元，手機0元即可帶回家。

realme 3 Pro支援VOOC 3.0的機款，30分鐘即可充滿50%，即使邊玩邊閃充也沒問題，閃充組更是隨手機出貨，不需要另行加購。realme 3 Pro搭載1,600萬+500萬主鏡頭，內建超級夜景、超級煥彩、6400萬畫素超高畫質模式；前鏡頭則為同價位帶最高配置的2,500萬畫素，配備AI智慧美顏。外觀則是延續realme一貫的潮流風格，透過82條賽道紋與S型光紋的疊加，呈現充滿速度感的設計美學。