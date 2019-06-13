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印度手機市場廝殺戰況　市調：小米市佔下滑、realme/華碩急起直追

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▲小米之家信義店搶先直擊！同場加映期間限定的「小米基地」 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米主打的性價比策略過去在印度市場相當成功。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

印度市場近幾年來，一直都是低價位段手機的天下，小米、三星、華為榮耀、華碩，以及realme等手機製造商在當地都一定的市場份額；尤其是以前就一直主打著性價比的小米手機，在印度一直都有不錯的銷售表現。不過，根據市調機構Counterpoint最新釋出的報告中指出，小米的銷售力道似乎有減緩的趨勢，華碩與市場後進者realme則開始急起直追。

報告中預估，小米將可能從2018年第一季度的57％，到了2019年第四季度將會下滑到43％。而印度市場的新興者realme則是從2018年加入戰局後，就不斷地以相同規格最低價的姿態不斷竄高印度市佔率，目前市佔率已佔了印度手機市場的11%，排名第三。

而華碩今年在印度的銷售表現相當亮眼，因為該品牌2018年在當地市佔率為0%，而到了2019年則直線爬升了8個百分點。三星則是以當地獨有的M系列手機，以15%的市場份額維持著第二的地位。而華為手機，不知是否仍受到美國禁令的牽連，在印度當地的市佔率從8%下滑到7%。

不過為什麼印度市場如此重要？事實上，印度已成為現在手機廠商最想攻略的一塊，因為印度智慧型手機滲透率仍不算高，但又是一塊相當大的經濟體，即便是走高價位段的iPhone，也不得不要求製造商合作夥伴在印度當地設廠，以生產品具成本優勢的蘋果手機。

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關鍵字：印度,小米,realme,華碩

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