港府撤《逃犯條例》　黃之鋒批林鄭月娥愛作秀「以退為進」

▲黃之鋒拜會民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

香港反送中運動持續延燒，香港眾志秘書長黃之鋒等人受邀來台快閃3天，繼拜訪時代力量黨團及民進黨中央後，5日上午至立法院拜會民進黨團。黃之鋒會後受訪時批評，「我覺得林鄭月娥就是個非常愛做秀的政治人物，比起台灣任何一個政治人物，根本就是亂說一片」，撤回《逃犯條例》根本就是以退為進。

黃之鋒表示，這次除了向民進黨團說明香港的抗議活動在逃犯條例撤回後會持續下去，同時也說明來台港人面對輟學、簽證等問題，跟如何有更完善的處理，以及強化現有機制與法規，是這是交流的主要話題。

談起香港現況，黃之鋒痛批「我覺得林鄭月娥就是個非常愛做秀的政治人物，比起台灣任何一個政治人物，根本就是亂說一片」，撤回逃犯條例根本就是以退為進。黃之鋒說，香港特首林鄭月娥先前曾說要考慮用緊急法落實戒嚴，到底在未來幾個星期、甚或是10月1日前會不會落實，是香港人很憂慮的問題。

▲黃之鋒拜會民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



黃之鋒指出，目前香港已經有超過1200人被抓、超過100人被起訴，自己也是其中一個，面對警察暴力以及不是由香港人選出來的特首，「我們抗議會持續下去」。他也說，現在香港其實沒有所謂的秋後算賬，早就已經在大搜捕了，「我覺得現在不是秋後算帳，現在已經在清算香港」。

「香港人不分化，我們團結一致」，黃之鋒說，即便港府撤回《逃犯條例》，依舊有百分之90的抗議群眾繼續要求政府調查警察暴力，也重申香港特首應該是由香港人自己選出來，而不是只聽命北京的命令。此外，他也認為林鄭月娥從先前不斷聲稱不願撤回《逃犯條例》，但現在還是撤回了，說明了人民的力量可以讓政府改變、學習謙卑下來。

另外，由於訪台行程即將告一段落，外界好奇是否考慮與總統蔡英文會面？對此，黃之鋒說，此行的重點主要是跟不同黨派的立法委員見面，比較希望在立法機關部分做不同交流，也是此行的目的。