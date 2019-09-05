缺防護裝備＋不敢離開　香港清潔工「被迫吸入催淚煙」

▲香港警方於警民衝突中發射催淚彈。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港「反送中」引發的警民衝突中，警方為了控制局勢，多次發射催淚彈，負責清理現場街道的清潔工因而受到波及，他們既不能離開崗位，還要清理路面垃圾，因而被迫吸入催淚煙，損害皮膚和身體，有清潔工聯同工會在3日抗議相關單位保障不足。

《香港01》報導，香港食環署指出，清潔工工作時缺乏防毒裝備，有示威者說，被催淚煙擲中後出現皮膚敏感、眼睛紅痛、咳嗽、肚瀉等癥狀，他們或早已預期警察在衝突期間發放催淚煙，自行配備防護工具，而且能有較大的自主權離開現場，減少身體受傷，但清潔工就沒有上述的保護設備。

清潔工人職工會在8月訪問了75名清潔工，受訪者分布港九及荃灣區，所有人都沒有保護裝備，其中53人曾經聞到催淚煙氣味，警方在發射催淚彈時，並沒有通知於附近公廁，以及街市工作的清潔工，但工會幹事稱，工人不敢擅自離去，被迫留在公廁吸入催淚煙。

▲警方向深水埗的反送中抗議者發射催淚彈。（圖／路透）

食環署的承包清潔工日前於荃葵青遊行當天晚上7點開始，在楊屋道街市展開清潔工作，惟從荃灣區區議員林琳上載至社交平台的相片中看出，有關清潔工只獲配備簡單外科口罩，也不是每個人清潔時都有戴上手套，還有人沒有任何保護裝備，引來未能為清潔工提供足夠保護的質疑。

▲香港反送中示威，警方用催淚彈驅趕。（圖／路透社）

食環署回覆，如示威或大型公眾活動而可能影響清潔工人安全時，會暫停有關公眾潔淨服務，並安排清潔工人到安全及合適地點工作，並會待有關地點的情況恢復正常後，再安排恢復公眾潔淨服務。署方又表示，目前有向相關承辦商發出清理催淚彈殘留物工作流程建議指引，清潔工人在工作時如發現有危險品或化學廢料，會通知署方轉介相關部門跟進處理。