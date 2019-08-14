藍洋裝伴娘深V太豪放！「巨乳輾壓」新娘好友　網暴動：真命天女

▲一群好友參加婚禮。（圖／翻攝自「reddit」）

記者張靖榕／綜合報導

一般來說參加婚禮的女性親友會懂得不要穿太高調，以免搶走新娘風采，但美國網路知名論壇「reddit」最近瘋傳一張婚禮當天的9人合照，當中只見新娘穿著白色婚紗顯得質樸素雅，旁邊的女性友人卻穿著深V大開禮服，露出傲人的上圍，瞬間鎖定眾網友的目光。

一名網友上傳該張照片到「reddit」上，寫下「當妳就是要搶走眾人焦點」。照片中所有人穿著保守又正式，唯獨新娘旁邊的女性友人身穿一襲藍色洋裝，深V解放胸前美景。網友們紛紛暴動，「我們要求更多的照片」、「老兄，穿藍色洋裝的那女孩很辣」、「那女孩是我的真命天女」。

▼好友們在婚禮當天拍了一系列照片。（圖／翻攝自「reddit」）



對於該名女子的穿著，網友的看法兩極，其中一派認為她就是不識相，「妳看起來人很好，但是什麼讓妳決定要穿露乳裝參加婚禮」、「這種人滿機車的」、「那件衣服比較適合參加單身派對吧」。另一派的人則認為「如果新娘同意了，其他人管這麼多做什麼」、「說真的，如果我婚禮上有這種人，我沒差」、「我之前參加朋友婚禮，她還要求每位伴娘都要開深V，真的看人啦。」

其實這張照片在2年前就曾在「reddit」上引爆一陣熱潮，一名網友指出，照片中的人是一群好朋友，他們在婚禮當天拍了很多照片，但沒想到會在網路上變得那麼紅，「他們是一群很好的人，看了所有留言都覺得很好笑，也沒有覺得怎麼樣。」