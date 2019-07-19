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伴娘吐槽亮綠禮服難看　新娘怒PO照討拍網友一面倒：醜到爆

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▲亮綠色的伴娘服引來全網批評。（圖／翻攝自推特／@Fabulousmag）

▲亮綠色的伴娘服引來全網批評。（圖／翻攝自推特／@Fabulousmag）

實習記者范芷菱／綜合報導

婚禮中不只新娘要穿得好看，站在她旁邊的伴娘們雖然不能搶過風頭，但也不能穿得太難看。美國一位新娘近日在臉書PO文表示，無意中聽到其中一位伴娘吐槽伴娘禮服太醜，她氣得將照片分享上來要網友評評理，結果網友看了全都站在伴娘那一方，表示「實在是醜爆了！」

據《每日郵報》報導，新娘在佛羅里達州舉行了一場婚禮，原本應該是快樂的時刻，卻無意中聽到伴娘吐槽身上綠色的禮服很醜，她表示，「雖然顏色是我挑的，但她們也花了50美元（約新台幣1500元）的價格選擇樣式，我無法接受她們的說法。」並將大家的合照分享到網路上，想要網友對她的眼光評評理，沒想到卻引來全部網友的批評。

伴娘、結婚、婚禮、新娘。（圖／達志／示意圖）

▲網友表示亮綠色的禮服真的無法接受，此為伴娘示意圖。（圖／達志／示意圖）

只見照片中的伴娘身穿亮綠色的的禮服，手裡拿著一小束黃色的捧花。網友看了都表示「很醜」，完全不理解為什麼新娘要選這一個顏色，紛紛批評「沒有任何人會喜歡」、「是誰拿槍指著妳的頭，要妳選出那種顏色」、「伴娘說的沒錯，就是超級醜」。

也有網友對於伴娘的穿著提出批評「為什麼禮服下要穿牛仔靴」、「這裙子看起來也太皺了吧」；甚至也開始挑伴郎的褲子的毛病，「他們的褲子根本沒有熨燙，而且也明顯過大」。

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關鍵字：伴娘,禮服,婚禮,新娘,眼光,北美要聞

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