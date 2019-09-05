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抓包作假帳！錢莊老闆「放話要徹查」　3幹部聯手擄殺焚屍

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記者游芳男、陳以昇、莊智勝／宜蘭報導

新北市一名經營錢莊的施姓老闆（52歲）驚傳遭到底下員工殺害、並埋屍在宜蘭壯圍一處菜園中。警方初步調查，施男在泰山自宅開設公司，經營放款業務，日前因發現帳目數字不對，懷疑是底下3名幹部動手腳，因此放話要徹查，不料卻反遭3人聯手、先下手為強，將其擄走殘殺焚屍。據悉，3嫌在落網偵訊後，目前僅有江嫌坦承犯行，整起案件經過為何現仍不明朗，警方正持續釐清中。

▲▼錢莊老闆遭殺，棄屍宜蘭；江姓嫌犯。（圖／翻攝臉書）

▲目前3名落網嫌犯中僅有江嫌坦承犯行。（圖／翻攝臉書）

死者家屬指出，施男6月9日當天曾說要到台南處理一筆債務，豈料出門後就此失聯，時隔近一個月，家人於7月11日前往派出所報失蹤，在警方掌握3嫌擄人畫面後，於7月16日轉往妨害自由方向偵辦。經多日追查，警方於9月4日晚間持搜索票到桃園龜山將涉案的3名嫌犯帶回偵訊，其中江嫌供稱已將施男殺害，並埋屍在壯圍祖厝旁的菜園中。

▲▼殺人棄屍宜蘭祖厝。（圖／記者游芳男攝）

▲警方5日上午押著江嫌前往菜園找尋施男遺體。（圖／記者游芳男攝）

警方調查，施男為錢莊老闆，涉案的3嫌則為其底下員工，擔任幹部要職，但日前施男查看帳目時卻發現有問題，懷疑自己養老鼠咬布袋、底下員工私自作假帳，因此對外放話「要徹查清楚」；風聲傳入主嫌唐男（27歲）耳中後，便夥同陳嫌（40歲）、江嫌（27歲）策畫將施男擄走，並持刀將其殺害、焚屍，再運往宜蘭埋葬棄屍。

由於目前落網的3嫌中僅有江嫌認罪，並指出埋屍地點就在他位於壯圍鄉壯濱路的祖厝菜園中；警方5日上午押著江嫌前往其供稱的埋屍地點搜查，並動用大型機具開挖尋找蛛絲馬跡，但挖了一個上午卻只尋獲一樣可疑證物，且還無法確認是否為人體部分，因此懷疑江嫌供詞有所保留，可能還有其他的埋屍地點，稍早已將其帶回，並持續追查釐清，全案朝殺人罪嫌偵辦中。

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▲▼錢莊老闆遭殺，棄屍宜蘭；江姓嫌犯。（圖／翻攝臉書）

▲江嫌稍早已被押回，全案深入釐清中。（圖／翻攝臉書）

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