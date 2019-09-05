泰山錢莊老闆遭3員工擄殺！焚屍8hrs到天亮　「鐵鎚敲碎殘骸」滅證

▲施男被殺害後還遭到3嫌焚屍。（圖／記者游芳男攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北－宜蘭報導

新北市一名經營錢莊的施姓老闆（52歲），因發現帳目數字有漏洞，懷疑是底下幹部動手腳，因此放話要徹查，豈料竟在住處遭到3名幹部持刀砍殺，接著再將屍體載運72公里前往江嫌宜蘭老家，並於空地徹夜焚燒8個小時到天亮，還將未完全焚毀的白骨殘骸以鐵鎚敲碎，隨後掩埋滅跡。

警方調查，施男在泰山開設錢莊，1樓為店舖，獨自住在樓上住宅，平時經營放款業務，而兇嫌唐男、陳男、江男則為施男員工，在錢莊內擔任幹部；日前施男查看帳目，發現竟然有高達數百萬元漏洞，懷疑是自己養老鼠咬布袋、3名幹部私下作假帳。

家屬指稱，施男6月9日當天曾告知要前往台南處理債務，此後再無音訊，經警方深入偵辦後，鎖定3嫌涉案，並於4日晚間持搜索票分別在新北市新莊、桃園龜山逮捕3人，經深入偵訊後，江嫌才坦承6月16日晚間3人被施男叫到其住處，並當面質問作假帳一事，雙方立即爆發激烈口角，最終3人心一橫，索性持水果刀將施男砍殺，隨後開車載運屍體72公里，連夜開往江嫌宜蘭老家，並在空地放火焚施，足足燒了8個小時、一路燒到天亮，見其還有部分骨骸燒不盡，3人還持鐵鎚等鈍器將遺骸敲碎，隨後掩埋在一旁菜園中。

目前落網的3嫌中僅有江嫌認罪，並供出犯案動機、細節，另外2嫌仍持續否認；警方4日晚間前往施男泰山住家採證，但查無血跡反應，目前兇刀仍下落不明，全案正進一步深入調查中。

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▼涉案的江嫌與陳嫌稍早已被移送。（圖／記者游芳男翻攝、記者陳以昇攝）