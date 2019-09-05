影／兇嫌畫面曝光！3惡煞擄殺錢莊老闆…殘忍焚屍「埋宜蘭祖厝菜園中」

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

新北市一名經營錢莊的施姓老闆（約50歲）於6月中旬時遭到3名惡煞擄走，經家屬報案後警方介入積極偵辦，並於4日循線逮捕3名涉案男子，經偵訊後，其中一人供稱「他（施男）死了、也埋了」，還供出埋屍地點就位於宜蘭縣壯圍鄉壯濱路、其中一名江嫌祖厝的菜園中；警方5日立即趕赴現場進行開挖，要追查死者下落。

▲江姓嫌犯5日上午被警方帶回埋屍地點進行調查。（圖／記者游芳男翻攝）

警方初步調查，施男平時經錢莊業務，但日前卻在住處附近遇襲，遭到3名惡煞擄走，自此下落不明。家屬指出，施男剛失蹤時還曾透過訊息與他取得聯絡，但他卻稱不知道自己在哪裡，手機定位也沒有地點，最後只好報警求助。

警方歷經多日追查後，終於掌握3名擄人嫌犯身分，並於4日在林口將3人逮捕；但在偵訊期間，其中一名嫌犯語出驚人地表示施男早已身亡，並被他們埋在宜蘭縣壯圍鄉、江姓嫌犯老家的菜園中。警方初步了解，3嫌手段相當凶殘，在殺害施男後還一度焚屍滅證、再行掩埋，目前已經趕抵現場拉起封鎖線，並開挖找尋施男遺體，稍早已先挖獲「編號1的證物」，但警方不願透露該證物是否為屍塊，僅強調「還要比對」。

江嫌的阿公得知孫子殺人後還在祖厝旁菜園埋屍相當震驚，4日晚間還被傳喚到新北市進行筆錄，但阿公對於整起案件毫不知情，僅表示孫子很小就離家前往台北，祖孫倆互動不多，不知他為何會在外殺人。

►快訊／高利貸老闆遭擄！3惡煞落網曝「他死了也埋了」 棄屍宜蘭壯圍

▼施男被擄走殺害後還遭到焚屍，隨後埋在江嫌祖厝旁的菜園中。（圖／記者游芳男翻攝）

▼江嫌阿公得知祖厝旁菜園遭孫子埋屍相當震驚。（圖／記者游芳男攝）