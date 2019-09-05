擄殺老闆屁孩起底 ！裝闊當老大　「獨鍾豹紋＋頭毛必染紫」：才夠殺！

▲江姓嫌犯獨愛紫色，並喜歡豹紋精品，認為頭髮一定要染成紫色才夠殺。（圖／翻攝臉書）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市一名經營錢莊的施姓老闆因懷疑底下員工對帳目動手腳，因此放話要徹查，但卻反遭江姓嫌犯與其他2人聯手殺害。警方初步調查，江嫌經常與朋友喝酒開趴，更喜歡裝闊付錢當老大，平時喜歡紫色及豹紋精品，且頭髮也一定要染成紫色，因他認為這樣才夠「殺」，而此次3嫌落網，僅有他一人坦承犯行，整起案件經過為何，現仍不明朗，警方正持續釐清中。

警方調查，施男日前在查看帳目時，發現有問題，便懷疑是江嫌與其他2名員工私自作假帳，因此對外放話要徹查清楚。未料，風聲傳入3名嫌犯耳中後，便策畫將其擄走殺害，再運往江嫌的宜蘭祖厝一旁空地焚屍8小時，一路燒到天亮，隨後就地掩埋在菜園中。

▲江姓嫌犯獨愛紫色，並喜歡豹紋精品，認為頭髮一定要染成紫色才夠殺。（圖／翻攝臉書）

此外，江嫌身分也被起底，他2012年入伍分發裝甲旅服役，退役後便到施男經營的錢莊工作，平時喜歡揪團唱歌喝酒，也喜歡付錢當老大，而平時裝扮喜歡紫色系，更喜歡豹紋精品，就連頭髮也一定要染成紫色，認為這樣才夠「殺」。

由於目前落網的3嫌中僅有江嫌認罪，並供出犯案動機、細節，另外2嫌仍持續否認；警方4日晚間前往施男泰山住家採證，但查無血跡反應，目前兇刀仍下落不明，全案正進一步深入調查中。

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