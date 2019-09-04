　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

28歲綠營前幕僚「經濟部小鮮肉」鄭亦麟　將任台船子公司董事

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼28歲綠營前幕僚、經部綠推副執行長鄭亦麟　將任台船子公司董事。（圖／翻攝自臉書）

▲民進黨前幕僚、經濟部綠推副執行長鄭亦麟，年僅28歲。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

台船子公司「台船環海」（CDWE）3日舉行董事會，決議由民進黨幕僚出身、年僅28歲的經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟出任董事。消息傳回PTT，引發一片譁然，但台船環海認為，鄭亦麟過去在風電領域經驗豐富，能確保公司發展方向與風電政策結合。稍早，經濟部向《ETtoday新聞雲》證實此事，也認為鄭是適合人選。

根據《風傳媒》報導，台船力拼國產化，子公司台船環海更肩負自造本土大型船隻使命，在2018年成立之初就希望經濟部能出任1席董事，以利日後和政府溝通，確保路線不與風電政策脫鉤，無奈經濟部一直提不出人選。今年7月台船再提要求，部長沈榮津才決定派鄭亦麟代表經濟部出任董事。

消息曝光後，在PTT掀起熱議。其中，還有網友列出鄭亦麟經歷，指鄭自2014年台大經濟系畢業後，隔年加入民進黨智庫，接著短短幾年先後經歷行政院能源及減碳辦公室主任、經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，2019年就擔任台船子公司董事，「過去在風電發展經驗豐富？所謂經驗豐富是指？」

▲▼28歲綠營前幕僚、經部綠推副執行長鄭亦麟　將任台船子公司董事。（圖／翻攝自PTT）

▲有鄉民列出鄭亦麟過去經歷。（圖／翻攝自PTT）

許多網友紛紛留言質疑，「文組也敢講風電經驗豐富」、「經濟系能源專家，文組屌打理組」、「在座的理組都是垃圾」、「官大學問大，文組也懂風電」、「沒有工程、風機建造、海事、造船業經驗，要去帶領台船建立本土海事團隊，棒棒」、「2年連業界都沒踏進去過就是專家喔」、「多了台灣價值就是經驗豐富，懂了嗎？」

不過，也有人持不同看法，留言表示，「董事懂政策就好，懂技術幹嘛」、「台灣缺乏風電經驗，不然要上哪去找風電專家」、「用三年搞懂風電也是很合理的吧」、「還好吧，蔡也是兩年博士畢業」、「如果資歷超強，那可接受」、「阿他的任務就是政策溝通阿，放下有色眼鏡吧！」引發論戰。

▲▼28歲綠營前幕僚、經部綠推副執行長鄭亦麟　將任台船子公司董事。（圖／翻攝自PTT）

▲鄭亦麟出任台船子公司董事，在PTT掀起熱議。（圖／翻攝自PTT）

據了解，鄭亦麟今年28歲，曾任新境界文教基金會副研究員，是2016年總統大選民進黨能源政策操盤手之一，選後出任行政院能源及減碳辦公室主任。2018年，他轉往經濟部綠推中心擔任副執行長，專注於風電領域。

經濟部稍早回應，台船環海是台船公司的轉投資公司，盼經濟部推派一席董事人選；考慮到鄭亦麟擔任綠推中心副執行長，又熟悉離岸風電相關業務，由其擔任台船環海董事，應屬適當人選。

ET快訊
中秋偏財運爆棚！「這4大生肖」最受財神眷顧
國旅補助第二波推「夜市200元抵用券」　9/16上路
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

28歲「經濟部小鮮肉」空降台船子公司董事　鄉民一翻經歷傻了

F-16V特別條例盼列優先法案 行政院5日準備拍板

暗酸陳明文？郭台銘訪嘉義：搭高鐵北上「怎麼沒撿到300萬？」

獨／潘恒旭加入韓競辦首專訪！大爆操盤選戰「第一步」：從XX開始

高嘉瑜辯護300萬珍奶創業基金　發揚珍珠奶茶是好事「表情逐漸母湯」

林昶佐：2020選舉是最清楚表態　跟香港人民站在一起

影／黃之鋒：我們不說一定會贏...但一定要說「我們不想輸」

「英系」大將陳明文高鐵掉300萬　夫妻千萬財產曝光

稀有寶可夢10月現身新北　侯友宜：刺激感好像在「抓要犯」

藍營茶壺風暴再起　陳杰又對嗆吳敦義：私心作祟如何打贏勝仗

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

28歲「經濟部小鮮肉」空降台船子公司董事　鄉民一翻經歷傻了

F-16V特別條例盼列優先法案 行政院5日準備拍板

暗酸陳明文？郭台銘訪嘉義：搭高鐵北上「怎麼沒撿到300萬？」

獨／潘恒旭加入韓競辦首專訪！大爆操盤選戰「第一步」：從XX開始

高嘉瑜辯護300萬珍奶創業基金　發揚珍珠奶茶是好事「表情逐漸母湯」

林昶佐：2020選舉是最清楚表態　跟香港人民站在一起

影／黃之鋒：我們不說一定會贏...但一定要說「我們不想輸」

「英系」大將陳明文高鐵掉300萬　夫妻千萬財產曝光

稀有寶可夢10月現身新北　侯友宜：刺激感好像在「抓要犯」

藍營茶壺風暴再起　陳杰又對嗆吳敦義：私心作祟如何打贏勝仗

滅火器主辦火球祭　再公布全新「超強卡司」...網全跪

反送中球迷抵制元朗不進場　王睿盼用足球凝聚人心

香港情勢有緩解跡象…林鄭釋善意　美股道瓊開盤秒漲200點

男童嘔吐昏迷送急診...血糖飆出「這數值」　醫驚：會死人！

影／男童踢球砸到人...下秒遭惡男踹飛「幾米遠」氣炸嗆：見一次打一次

中職／兄弟史上最大分差逆轉　伯納：驚奇的比賽

小栗旬一句話惹怒老婆山田優！　「妳講話很無聊」醉吐真言爆離婚危機

買30張專輯中簽售「回憶超悲慘」　粉絲：真的想脫飯⋯事實曝光網笑翻！　

好市多新品「厚切馬鈴薯條」爆紅！她打開見份量傻了…網一看洗版搶爆

28歲「經濟部小鮮肉」空降台船子公司董事　鄉民一翻經歷傻了

消費行為調查

您好，為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

網瘋傳吳小哲遭虐打43秒哀嚎求饒影片　鋁棍狠打圍毆「乎伊斷」真相曝

政治熱門新聞

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭..

劉寶傑驚呆！陳明文300萬霸氣..

蔡要國軍多穿軍服上街　退將：她..

柯文哲同意大巨蛋復工內幕　最快..

陳明文高鐵運300萬現金！名嘴..

300萬哪來？陳明文才申報24..

韓激怒媽祖「怒退駕」！他說郭台..

新版身分證少這欄　內政部：OO..

吳敦義四聲明：國民黨堅決反對「..

陳明文300萬掉高鐵！律師：對..

限陳明文2天內交代300萬來源..

韓國瑜「平日市府地造勢」遭轟：..

郭新政宣布選左楠區立委　「我要..

恐怖官邸！處長自縊副手又驟逝　..

更多熱門

相關新聞

影／終極貨船躍上國家地理頻道　台灣最大造船廠做的

全台最大造船廠台船公司今（19）日表示，其打造的65,000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪，目前是全球最先進的65,000載重噸等級載運船，不僅能提供船東更多營運路線的選擇，上月更躍上國家地理頻道，成為新台灣之光。

台船禁志工餵浪浪　動保所：行文警告

影／小英概念股發威　台船多元佈局風電商機攻上半年線

影／台灣第一艘！台船風電工作船今出航　明年風電佔營收比重上看二成

影／全台最大造船廠搶攻綠色商機　台船成功改造1.3萬TEU貨櫃輪

關鍵字：

台船台船環海鄭亦麟

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

好市多中和店將實施新政策　網推爆

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面