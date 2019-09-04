28歲「經濟部小鮮肉」空降台船子公司董事　鄉民一翻經歷傻了

▲民進黨前幕僚、經濟部綠推副執行長鄭亦麟，年僅28歲。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

台船子公司「台船環海」（CDWE）3日舉行董事會，決議由民進黨幕僚出身、年僅28歲的經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟出任董事。消息傳回PTT，引發一片譁然，但台船環海認為，鄭亦麟過去在風電領域經驗豐富，能確保公司發展方向與風電政策結合。稍早，經濟部向《ETtoday新聞雲》證實此事，也認為鄭是適合人選。

根據《風傳媒》報導，台船力拼國產化，子公司台船環海更肩負自造本土大型船隻使命，在2018年成立之初就希望經濟部能出任1席董事，以利日後和政府溝通，確保路線不與風電政策脫鉤，無奈經濟部一直提不出人選。今年7月台船再提要求，部長沈榮津才決定派鄭亦麟代表經濟部出任董事。

消息曝光後，在PTT掀起熱議。其中，還有網友列出鄭亦麟經歷，指鄭自2014年台大經濟系畢業後，隔年加入民進黨智庫，接著短短幾年先後經歷行政院能源及減碳辦公室主任、經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，2019年就擔任台船子公司董事，「過去在風電發展經驗豐富？所謂經驗豐富是指？」

▲有鄉民列出鄭亦麟過去經歷。（圖／翻攝自PTT）

許多網友紛紛留言質疑，「文組也敢講風電經驗豐富」、「經濟系能源專家，文組屌打理組」、「在座的理組都是垃圾」、「官大學問大，文組也懂風電」、「沒有工程、風機建造、海事、造船業經驗，要去帶領台船建立本土海事團隊，棒棒」、「2年連業界都沒踏進去過就是專家喔」、「多了台灣價值就是經驗豐富，懂了嗎？」

不過，也有人持不同看法，留言表示，「董事懂政策就好，懂技術幹嘛」、「台灣缺乏風電經驗，不然要上哪去找風電專家」、「用三年搞懂風電也是很合理的吧」、「還好吧，蔡也是兩年博士畢業」、「如果資歷超強，那可接受」、「阿他的任務就是政策溝通阿，放下有色眼鏡吧！」引發論戰。

▲鄭亦麟出任台船子公司董事，在PTT掀起熱議。（圖／翻攝自PTT）

據了解，鄭亦麟今年28歲，曾任新境界文教基金會副研究員，是2016年總統大選民進黨能源政策操盤手之一，選後出任行政院能源及減碳辦公室主任。2018年，他轉往經濟部綠推中心擔任副執行長，專注於風電領域。

經濟部稍早回應，台船環海是台船公司的轉投資公司，盼經濟部推派一席董事人選；考慮到鄭亦麟擔任綠推中心副執行長，又熟悉離岸風電相關業務，由其擔任台船環海董事，應屬適當人選。