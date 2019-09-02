南警大執法第2彈　 就是要您管好「油門」！

▲台南市警局9月5日起發起交通執法第2彈，管好駕駛人的「油門」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「十次車禍九次快」，速度一直都是決定交通事故發生及其嚴重性的關鍵，電影「玩命關頭」光頭主角駕車毫無顧忌地「催」油門奔馳，瀟灑自由雖令人嚮往，但在現實世界裡，千萬不能這麼做，9月5日起，警方除會很「機」婆幫駕駛人拍上「奔馳」的紀念照外，更會奉上超速罰單，甚至可能涉及公共危險罪遭法辦。

為守護台南市民的交通安全，市警局於2019年8月1日於易肇事路段（口） 規劃執行「闖紅燈大執法」，加強闖紅燈等各項交通違規執法，並分析台南市2017年至2019年8月18日事故資料，其中「自撞」及「超速」發生交通事故致死案件高達235件，已造成數以百計的家庭破碎，因此9月5日起啟動大執法第2彈-「加強速度管理執法專案」，就是要管好各位駕駛人的油門。

交通警察大隊表示，超速致死之事故案件多發生在台南市轄內較為郊區的台20、台19甲、台1線、台3線及台17線等路段，將會把這次執法重點放在這些路段上，並因應肇事特性資料，適時調整及架設移動式取締超速執法器材，同時也提醒駕駛朋友，超速除了會使駕駛人來不及反應及時遭遇的危險狀況外，更會間接提高事故發生後的嚴重性，另下雨天等路面濕滑時，更容易使車輛發生「打水漂」的情形，如果是擔心上班或上課遲到的駕駛朋友，不訪在預定的時間提前出門外，更將您平常開車速度的習慣減少時速10公里，享受下班後的寧靜與放鬆，除了避免在回家時，收到警方精心印製的「大禮」外，更保障行車安全，記得：「慢一點，才不會痛」。