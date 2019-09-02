　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南警大執法第2彈　 就是要您管好「油門」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警局9月5日起發起交通執法第2彈，管好駕駛人的「油門」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局9月5日起發起交通執法第2彈，管好駕駛人的「油門」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「十次車禍九次快」，速度一直都是決定交通事故發生及其嚴重性的關鍵，電影「玩命關頭」光頭主角駕車毫無顧忌地「催」油門奔馳，瀟灑自由雖令人嚮往，但在現實世界裡，千萬不能這麼做，9月5日起，警方除會很「機」婆幫駕駛人拍上「奔馳」的紀念照外，更會奉上超速罰單，甚至可能涉及公共危險罪遭法辦。

▲台南市警局9月5日起發起交通執法第2彈，管好駕駛人的「油門」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為守護台南市民的交通安全，市警局於2019年8月1日於易肇事路段（口） 規劃執行「闖紅燈大執法」，加強闖紅燈等各項交通違規執法，並分析台南市2017年至2019年8月18日事故資料，其中「自撞」及「超速」發生交通事故致死案件高達235件，已造成數以百計的家庭破碎，因此9月5日起啟動大執法第2彈-「加強速度管理執法專案」，就是要管好各位駕駛人的油門。

▲台南市警局9月5日起發起交通執法第2彈，管好駕駛人的「油門」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通警察大隊表示，超速致死之事故案件多發生在台南市轄內較為郊區的台20、台19甲、台1線、台3線及台17線等路段，將會把這次執法重點放在這些路段上，並因應肇事特性資料，適時調整及架設移動式取締超速執法器材，同時也提醒駕駛朋友，超速除了會使駕駛人來不及反應及時遭遇的危險狀況外，更會間接提高事故發生後的嚴重性，另下雨天等路面濕滑時，更容易使車輛發生「打水漂」的情形，如果是擔心上班或上課遲到的駕駛朋友，不訪在預定的時間提前出門外，更將您平常開車速度的習慣減少時速10公里，享受下班後的寧靜與放鬆，除了避免在回家時，收到警方精心印製的「大禮」外，更保障行車安全，記得：「慢一點，才不會痛」。

ET快訊
國中弟遭「3度爆踹噴飛」摀肚哀號！新莊惡煞「搧5耳光」逼下跪
墜樓影片慎入！才剛開學…陸高一生玩「後背抱抱」　欄杆突斷裂摔
BMW北宜狂追衝撞MX-5！2駕駛鋸子、鐵棍大廝殺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南警大執法第2彈　 就是要您管好「油門」！

開車族要小心了！　台南善警9月5日起全面加強取締超速重大違規

未遵守「路權」高齡者肇事率偏高　內埔警分局長化身一日教師宣導交安

海拔1000公尺高山有機小山芋　你吃過嗎？來春日找傅玉珠

知名牛肉麵店進駐頭份尚順商圈　開幕前招待弱勢團體3天「吃到飽」

婦烈日當頭無助徘徊　警帶回奉茶...兒趕來報案目睹超感動

墾丁「斑馬警察」有創意　陸客興奮拍照忘了背包…警助歸還

呷飯免錢囉！宜縣爭取1.2億　免費營養午餐9月開學上路

挺視障按摩師　宜縣推消費打卡送switch主機、掃地機器人

「喘息變窒息」悲歌　藍軍重批台南市府長照配套嚴重不足　

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

南警大執法第2彈　 就是要您管好「油門」！

開車族要小心了！　台南善警9月5日起全面加強取締超速重大違規

未遵守「路權」高齡者肇事率偏高　內埔警分局長化身一日教師宣導交安

海拔1000公尺高山有機小山芋　你吃過嗎？來春日找傅玉珠

知名牛肉麵店進駐頭份尚順商圈　開幕前招待弱勢團體3天「吃到飽」

婦烈日當頭無助徘徊　警帶回奉茶...兒趕來報案目睹超感動

墾丁「斑馬警察」有創意　陸客興奮拍照忘了背包…警助歸還

呷飯免錢囉！宜縣爭取1.2億　免費營養午餐9月開學上路

挺視障按摩師　宜縣推消費打卡送switch主機、掃地機器人

「喘息變窒息」悲歌　藍軍重批台南市府長照配套嚴重不足　

朋友二手店買來！2年後想起...她一倒酒「變異綠粉腸」流出　內行解答

玲玲海警不排除明發布！擦邊北上變天到周末　「一張圖看雨怎麼下」

李克聰／打造臺灣智慧運輸城的困境與建議

《怪奇物語》警長分手女友1個月…馬上牽新歡「竟是她」　網驚：這組合太奇妙

影／快做筆記！　專家告訴你哪些基金需要加減碼

賈靜雯買珠寶傳3個女兒　最愛耳環秀迷人線條

12強／王建民24日赴日　觀察張奕、王柏融等台灣好手

來台花19萬元植髮變更禿　大馬男找記者投訴採訪又衰吃官司

健身該喝牛奶or豆漿？專家曝「運動3時段」補滿蛋白質...增肌這樣吃

南警大執法第2彈　 就是要您管好「油門」！

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

桃園馬村市集　推出7個主題活動

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

眷村美味　何家琪萬巒製作有機「..

色男硬上老情人　地院法官判2年

新三民主義　韓國瑜：民不聊生、..

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

運河星鑽9月27日即將通車啟用

怎麼治療難抉擇　醫病共決策

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍..

屏東單身及婚育租金補貼　單身最..

卓蘭大雷雨　夾雜1公分冰雹

杏林醫院廢棄23年　不拆原因曝..

菲籍移工台南安平溺斃專案核發慰..

更多熱門

相關新聞

台南善警全面加強取締超速重大違規

超速向為肇事因素之一，且與肇事嚴重性亟具相關，為降低市民因交通事故之傷亡，台南市警局自9月5日起，執行「加強速度管理執法專案」，針對超速等重大違規全面強化取締。

特斯拉誤踩油門撞保時捷9機車2傷

檢察官與民有約反賄選

總裁與警長做為堅強後盾南警拚治安

白鹿颱風來襲六分局投入救災工作

關鍵字：

南警大執法油門超速

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多中和店將實施新政策　網推爆

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

玲玲北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣

雞排店打外送員　總部：解除加盟

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面