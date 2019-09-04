一芳週年慶9/9起送100台Gogoro　消費滿百登錄發票週週抽



▲一芳9月9日-10月27日消費滿百，登錄發票週週抽獎，全台將送出100台Gogoro。（圖／一芳提供）



記者黃士原／台北報導

一芳水果茶在一國兩制事件後，門市業績大受影響，日前一芳總公司墨力國際運籌管理中心總經理劉曜州出面表示，他們很重視加盟主的心聲，針對業績下滑將進行一連串推廣跟行銷，9月將推出週週抽電動車活動，而最新活動內容也出爐了，9月9日-10月27日消費滿百，登錄發票週週抽獎，全台將送出100台Gogoro。

為了搶救下滑的業績，一芳日前已推出買一送一活動，接下來也會陸續推出行銷活動，劉曜州說有新品上市、促銷活動及4周年慶行銷活動。而周年慶詳細的活動則是9月9日-10月27日消費滿百，登錄發票週週抽獎，全台將送出100台Gogoro，同時季節限定的「紅心芭樂梅」也將同步上市。





▲墨力國際運籌管理中心總經理劉曜州日前召開記者會說明總公司對於接下來的促銷活動。（圖／記者黃士原攝）

一芳水果茶在一國兩制事件後，門市業績大受影響，傳出有加盟商自組自救會要跟一芳總公司求償，一芳總公司墨力國際運籌管理中心總經理劉曜州日前特別出面說明，「我們真的沒有收到這樣的訊息，創辦人很重視這件事，所以我們也急著出面來說明。」劉曜州也提到，一芳現在是每一周都跟加盟主進行溝通，而且有很多加盟主也持續支持一芳，「目前公司已跟超過9成的加盟主進行溝通，剩下個位數的加盟主還沒進行訪談。」劉曜州也說，事件發生後並沒有加盟主解約退加盟，還有新加盟，至於日前換招牌店家是合約到期。