華航「快閃促銷」來了！全航線單程含稅價曝　衝峇里島4千7、倫敦9千8

▲華航推60周年感恩快閃價。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航歡慶60周年，即日起至9/10止，在官網推出快閃特惠價，其中，台北到峇里島單程TWD 4,762元起（含稅）、澳洲單程最低TWD 9,354元（含稅），歐洲倫敦、維也納單程最低只要TWD 9,824元起（含稅），還有多條航線下殺55折。

華航60周年感恩快閃價

開票時間：2019年9月04日~2019年9月10日（出發地當地時間）

促銷優惠：快閃價限各出發地，單向出發之特定日期航班，購票時須以單程購買。

訂位艙等：經濟艙S艙；豪華經濟艙Z艙。

注意事項：機票開立僅限搭乘所購買之航班，不能更改。

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▲華航60周年快閃促銷價【東北亞】。（圖／華航提供，點圖可放大）

▲華航60周年快閃促銷價【東南亞】。（圖／華航提供，點圖可放大）

▲華航60周年快閃促銷價【美加】。（圖／華航提供，點圖可放大）

▲華航60周年快閃促銷價【歐洲】。（圖／華航提供，點圖可放大）

▲華航60周年快閃促銷價【中國大陸】。（圖／華航提供，點圖可放大）

▲華航60周年快閃促銷價【紐澳】。（圖／華航提供，點圖可放大）

華航也舉辦「60周年抽60萬哩」活動，活動獎項包括6萬哩程數3名與1萬哩程數18名，最後一周再抽出超級大獎60萬哩程數１名，等同四張長程線商務艙機票。只要在9月底前在官網購票並登入華夏會員，就可參加。

另外，華航哩程數還可兌換機上Wi-Fi Onboard（3,000哩起）、一次貴賓室（5,000哩）、區域線單程升等商務艙／豪華經濟艙（15,000哩），折抵部分空中精品等。