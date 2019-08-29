私菸案偵辦遭疑「貼心迴護高層」　北檢回擊「無謂揣測打擊士氣」

▲北檢偵辦私菸案首波起訴少校吳宗憲等人，遭質疑「大案小辦」，對政府高層「極盡迴護」。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署23日首波起訴國安私菸案後，各界好奇偵辦過程與後續發展，有媒體連2天以特稿形式質疑，北檢辦私菸案「好『貼心』」、「大案小辦」、對政府高層「極盡迴護」，對照偵辦前總統馬英九三中案是「小案大辦」。北檢29日對此嚴正聲明表示，起訴三中案「確屬有據」，希望外界請外界勿做無謂之揣測，打擊士氣，干擾私菸案第2波偵查。

平面媒體在2019年8月27、28日連續刊出「北檢辦案好『貼心』」、「北檢的兩面三刀」2篇文章，未署名的作者所質疑北檢對私菸案「大案小辦」、且直指私菸案「機邊交易」源自馬政府時代，顯然衝著「前朝要負責」而來的「新案舊辦」，評論並拿先前北檢起訴的三中案作比較，質疑北檢對馬英九是「舊案新辦」，對馬案「極盡羞辱」，對私菸案的政府高層則是「極盡迴護」。

▲北檢聲明偵辦起訴馬英九涉三中案「確屬有據」。（圖為資料照／記者羅婉庭攝）

北檢聲明稿指這2篇特稿內容是無中生有且與事實不符，重申偵辦私菸案秉持毋枉毋縱、寬嚴並濟2大原則，以及查明「有誰買菸」、「錢哪裡來」、「誰該負責」的3個方向偵辦。

此外，北檢表示三中案是因資深國民黨員及黨產會等告發而分案偵辦，檢察官依法搜索、查扣三中案會議錄音帶及相關證人供述，馬等人所造成的相關損害高達72億9174萬9716元。而馬面對調查時，從「全盤否認案情，轉變為行使法律上保持緘默之權」。

聲明指出，更不可思議地是，「國民黨中投公司竟已預見日後必有相關訴訟，事先預置6千萬元作為訴訟基金。凡此種種，均顯見檢察官偵辦三中案確屬有據。」北檢表示，真辦三中案期間，並未「選擇性地散布偵查三中案的細節」，現在希望外界勿做無謂之揣測，打擊士氣，干擾私菸案第2波偵查。

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